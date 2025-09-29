Erickson Lubin planea vencer a Ortiz para convertirse en el mejor de 154 libras

Erickson Lubin planea vencer a Vergil Ortiz Jr. y arrebatarle el campeonato interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En la conferencia de prensa promocional de la pelea, Lubin expresó que su deseo es convertirse en el mejor de las 154 libras y para eso primero debe enfrentar al peligroso Ortiz Jr.

“Este es mi tercer boxeador invicto consecutivo. Aspiro a convertirme en ese boxeador en las 154 libras. Será una gran pelea. Lo único que me importa es salir de la arena con la mano en alto y el público en silencio”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre contra Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

En cambio, el peleador mexoamericano se encontraba buscando una pelea con Xander Zayas -campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, pero por desacuerdos en las negociaciones Golden Boy Promotions volvió a contactar a Lubin.

Vergil Ortiz Jr. en su última presentación enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el interinato y posicionarse como uno de los mejores de la división. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Vergil Ortiz Jr. provoca a Xander Zayas tras coronarse campeón: “Recibiste un regalo”

· Vergil Ortiz Jr. menciona dos rivales que quiere enfrentar a continuación

· Vergil Ortiz sobre pelea con Erickson Lubin: “Quiero ganar y lucir bien”