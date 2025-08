Vergil Ortiz provoca a Zayas tras coronarse campeón: “Recibiste un regalo”

Vergil Ortiz Jr. provocó a Xander Zayas luego de coronarse campeón mundial de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) e insinuó que el título fue un regalo para él.

En una publicación en redes sociales, Ortiz Jr. criticó el nivel de su rival Jorge García y comentó que le pareció que el cinturón vacante que ganó Zayas estuviera reservado para alguien.

“Antes que nada, felicidades por tu victoria y por convertirte en campeón mundial. Eventualmente ibas a lograrlo, así que no me sorprende. Pero seamos sinceros: recibiste un regalo. Mis dos últimos oponentes estaban entre los 10 mejores de esta división. El oponente contra el que acabas de pelear tenía un récord de 33-4 y apenas rozó el top 15. Aquí tienes todos los hechos, pero intenta rebatirlos si quieres”, dijo.

Xander Zayas se convirtió en campeón por primera vez en su carrera. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Si hubiera ganado mi título mundial contra tu oponente, me estarían destrozando ahora mismo. Pero no te preocupes, eres joven, no se espera mucho de ti ahora mismo. Estamos en niveles diferentes. (…) Puedes decir todo lo que quieras que no he logrado nada, pero sin duda he demostrado más que tú. He vencido a varios peleadores que se han convertido en campeones mundiales… Disfruta del cinturón mientras lo tengas“, concluyó.

Recordemos que el conflicto entre ambos boxeadores surgió en diciembre de 2024 cuando la pelea planeada entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron Ennis se cayó. De acuerdo con Xander Zayas él aceptó una oferta de última hora para pelear contra el mexoamericano, pero este terminó enfrentando y venciendo a Israil Madrimov para retener su título interino de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Poco después el equipo de Ortiz aclaró que, aunque estaban dispuestos a pelear contra Zayas, el puertorriqueño era el menos experimentado de los oponentes considerados para enfrentarlo.

Zayasse convirtió en campeón de la OMB a sus 22 años al superar por decisión unánime a Jorge García en las tarjetas de los jueces y, a pesar de que quiere enfrentar a Sebastián Fundora o Bakhram Murtazaliev, Ortiz Jr. surge como otra posible opción.

El peleador boricua Xander Zayas conecta al mexicano Jorge García en camino a su triunfo por decisión para ganar el título mundial superwelter OMB en Nueva York. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero reveses como profesional.

