Vergil Ortiz enfrentará a Erickson Lubin el 8 de noviembre, según reportes

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estaría a punto de acordar una pelea con Erickson Lubin para el 8 de noviembre, según reportó Lance Pugmire a BoxingScene.

De acuerdo con el periodista, Lubin decidió no enfrentar a Bakhram Murtazaliev -monarca de las 154 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- para aceptar la lucrativa oferta contra Ortiz Jr.

“Ocho días después de que Murtazaliev-Lubin recibiera una fecha límite de subasta de la FIB para llegar a un acuerdo, Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya presentó un paquete que le pagará a Lubin más del doble para pelear contra Ortiz”, informó.

Erickson Lubin podría ser el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. Crédito: John Locher | AP

En cambio, el mexoamericano se encontraba buscando una pelea con Xander Zayas -campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, pero por desacuerdos en las negociaciones Golden Boy volvió a contactar a Lubin.

Según Pugmire, el duelo será anunciado por DAZN próximamente -que también será la encargada de trasmitir el duelo- y “se está considerando la posibilidad de albergar el Dickies Arena de Texas”.

En su última pelea, Vergil Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB. En cambio, Erickson Lubin subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por TKO en el asalto 11.

Vergil Ortiz defendió por primera vez su cinturón de 154 libras del CMB contra Israil Madrimov. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, es uno de los principales contendientes de la FIB y ahora podría estar cerca de enfrentar a Ortiz Jr. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

