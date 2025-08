Vergil Ortiz podría pelear con Keith Thurman en octubre, según reportes

Vergil Ortiz Jr. podría poner en juego su cinturón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Keith Thurman en octubre, según reportó el periodista Julius Julianis de ESPN Knockout.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Julianis informó que Ortiz Jr. y Thurman encabezarán una cartelera donde también estarán peleando Arnold Barboza Jr. vs. Frank Martin.

“¡¡Atención, atención!! Oigo que se están concretando para octubre Vergil Ortiz Jr. vs. Keith Thurman y Arnold Barboza Jr. vs. Frank Martin. Será velada GBP vs. PBC”, escribió el periodista.

Keith Thurman podría ser el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

En su última pelea, Vergil Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces con puntuación de 117-111, 115-113 y 115-113.

El mexoamericano había mencionado a Sebastián Fundora y a Jermell Charlo como los dos rivales que quería enfrentar a continuación, pero el campeón de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acaba de retener su título ante Tim Tszyu y el estadounidense no pelea desde que fue derrotado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

También se insinuó un posible combate con Xander Zayas, campeón de la categoría por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por la provocación que le hizo Ortiz Jr. al puertorriqueño en redes sociales tras la conquista del título.

En cambio, el veterano Keith Thurman no sube al ring desde el pasado 12 de marzo cuando detuvo a Brock Jarvis en el tercer asalto.

Xander Zayas y Vergil Ortiz Jr. no han dejado de provocarse públicamente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Keith Thurman, de 36 años, es excampeón unificado de peso welter y podría volver a titularse ante el mexoamericano. El estadounidense tiene marca profesional de 31 victorias (23 por nocaut), una derrota y un No Contest.

