Vergil Ortiz sobre pelea con Lubin: “Quiero ganar y lucir bien”

Vergil Ortiz Jr. reconoció las habilidades de Erickson Lubin y aseguró que está muy motivado para este enfrentamiento

Vergil Ortiz Jr.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Avatar de Kleberly Mendoza

Por  Kleberly Mendoza

Vergil Ortiz Jr. quiere ganar y lucir bien ante Erickson Lubin cuando defienda su campeonato interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En la conferencia de prensa promocional de la pelea, Ortiz Jr. reconoció las habilidades de Lubin y aseguró que está muy motivado para este enfrentamiento.

Tiene intelecto, experiencia y poder. Le gusta pelear, he visto sus peleas antes. Entra legítimamente a pelear con la gente. Respeto eso de él”, dijo el monarca de 154 libras.

“Estoy muy motivado. Quiero ganar y lucir bien. Estar en el ring con alguien del nivel de Erickson Lubin me motiva a entrenar más duro”, agregó.

Recordemos que el peleador mexoamericano se encontraba buscando una pelea con Xander Zayas -campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, pero por desacuerdos en las negociaciones Golden Boy Promotions volvió a contactar a Lubin.

En su última presentación, Vergil Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

Erickson Lubin
Erickson Lubin podría ser el próximo rival de Vergil Ortiz Jr.
Crédito: John Locher | AP

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el interinato. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

