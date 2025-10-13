Jaron Ennis predice Vergil Ortiz vs. Erickson Lubin: “50-50”

Jaron ‘Boots’ Ennis predijo que una pelea muy pareja entre Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Erickson Lubin el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En la conferencia de prensa posterior a su primera victoria en 154 libras, Boots Ennis destacó que Ortiz Jr. y Lubin protagonizarán una gran pelea, y afirmó que quiere enfrentarse al ganador.

“Es una gran pelea, y creo que es una pelea 50-50. No se puede ignorar a Lubin. Lubin es un zurdo astuto. Es preciso y también pega fuerte; será una gran pelea. Y Vergil presionará, tiene un buen jab y muchos golpes. Es una gran pelea para el boxeo y creo que es una pelea 50-50”, dijo.

Erickson Lubin será el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. Crédito: John Locher | AP

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

En cambio, Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

