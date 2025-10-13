Jaron Ennis predice Vergil Ortiz vs. Erickson Lubin: “50-50”
Boots Ennis destacó que Vergil Ortiz Jr. y Erickson Lubin protagonizarán una gran pelea, y afirmó que quiere enfrentarse al ganador
Jaron ‘Boots’ Ennis predijo que una pelea muy pareja entre Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y Erickson Lubin el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.
En la conferencia de prensa posterior a su primera victoria en 154 libras, Boots Ennis destacó que Ortiz Jr. y Lubin protagonizarán una gran pelea, y afirmó que quiere enfrentarse al ganador.
“Es una gran pelea, y creo que es una pelea 50-50. No se puede ignorar a Lubin. Lubin es un zurdo astuto. Es preciso y también pega fuerte; será una gran pelea. Y Vergil presionará, tiene un buen jab y muchos golpes. Es una gran pelea para el boxeo y creo que es una pelea 50-50”, dijo.
De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.
En su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.
En cambio, Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser favorito, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.
Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.
Por su parte, Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.
