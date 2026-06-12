Mundial 2026: Future, Anitta, Lisa y Katy Perry brillaron en la inauguración en Estados Unidos

El 12 de junio de 2026 quedará señalado en la historia del deporte como el día en que Estados Unidos asumió el centro de la escena mundial. Fue en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del encuentro entre la selección local y Paraguay, donde se celebró la inauguración principal de la Copa del Mundo 2026. Y el espectáculo no defraudó.

Con una gigantesca réplica del trofeo dorado como telón de fondo, la ceremonia arrancó con la potencia de Future y Tyla, quienes interpretaron “Game Time” en un primer segmento lleno de energía.

Future y Tyla en su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Crédito: AP Photo/Andre Penner.

La fiesta continuó con un segundo acto de alcance global: la tailandesa Lisa, Anitta y el nigeriano Rema unieron continentes al ritmo de “Goals”, una de las canciones oficiales del álbum del Mundial.

LISA durante su presentación en la ceremonia del Mundial 2026.

Crédito: AP Photo/Jae C. Hong.

De esta manera, Lisa se convirtió en la primera cantante de K-pop en un Mundial y no decepcionó al público ni a los espectadores.

Katy Perry en el segundo segmento

Después del primer segmento del show, le tocó el turno a Katy Perry, quien cantó minutos antes del partido y también entonó el himno de Estados Unidos.

Tomada de la mano del joven noruego Tius Luka (a quien conoció cuando este grabó su voz para “Wonder” con solo cinco años en 2021) para interpretar ese mismo tema. Perry llevó el glamour a la ceremonia, ya que apareció con un vestido plateado que se robó la atención de todos.

Katy Perry y Tius Luka durante su presentación en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. Crédito: Andre Penner | AP

Esta ceremonia en Los Ángeles fue, en rigor, la tercera de la jornada, pues el formato trinacional de esta Copa del Mundo obligó a desplegar un abanico de celebraciones previas.

Apenas horas antes, en la mañana del mismo viernes, Canadá había inaugurado su sede con un show encabezado por Alessia Cara —quien abrió el evento— y Jessie Reyez, junto a un elenco que incluyó a Alanis Morissette, Michael Bublé y otros artistas, previo al partido entre Canadá y Bosnia. Y la víspera, el jueves 11 de junio, la Ciudad de México había sido el escenario del primer acto de esta trilogía: una velada vibrante con Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro, cuyo broche de oro lo puso Shakira interpretando “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial.

Tres ceremonias, una misma pasión. Pero fue en el SoFi Stadium, bajo el sol californiano, donde Estados Unidos puso su sello inconfundible a la apertura de la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia.

Seguir leyendo:

· La felicidad de Claudia Sheinbaum tras los goles de México contra Sudáfrica / Tiempo Extra

· Mundial 2026: así se vivió la inauguración en Canadá con Jessie Reyez y más estrellas

· De Kenia Os a Jacky Bracamontes: así celebraron las estrellas el triunfo de México