Mundial 2026: así se vivió la inauguración en Canadá con Jessie Reyez y más estrellas

Vaya celebración se vivió en el estadio BMO Field de Toronto con la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. Entre música, aplausos y la expectativa del público, se llevó a cabo el show que sirvió como antesala para el primer partido del Grupo B entre la selección local anfitriona y Bosnia y Herzegovina.

El número musical se vio engalanado con la presencia de las cantantes Jessie Reyez y Elyanna para interpretar su tema a dueto “Illuminate”, el cual forma parte del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026.

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Ambas famosas lucieron despampanantes en atuendos que hicieron honor a los colores de la bandera canadiense: blanco y rojo. Entre los aplausos del público y la apreciación de los internautas en redes sociales, se coronaron como una de las favoritas del show.

Asimismo, destacó la participación de la cantante Nora Fatehi, la francesa Vegedream, y el DJ/productor bangladesí-estadounidense Sanjoy. Este trío de artistas salió al escenario para presentar la canción “Siir Siir”.

– ? Nora Fatehi takes the stage tonight! Ready for a show-stopping performance. ? pic.twitter.com/l1EsIAF7Tv — Anfieldfan? (@MRaja12492) June 12, 2026 https://platform.x.com/widgets.js

Una de las ausencias más notorias durante el show de apertura fue la de Michael Bublé, quien había sido anunciado por la FIFA como parte del evento junto a otros íconos canadienses. Por su parte, Alanis Morissette tiene la tarea de interpretar el himno nacional antes del silbatazo oficial.

El Mundial 2026 aguarda una tercera ceremonia inaugural en Estados Unidos

Será durante la velada de este 12 de junio que la trilogía de ceremonias inaugurales del Mundial 2026 llegará a su fin con un show musical encabezado por la cantante Katy Perry en Los Ángeles, California, donde tendrá lugar en el partido entre la selección anfitriona de Estados Unidos y Paraguay.

Se espera que además de la intérprete de “California Gurls” se monten al escenario los artistas Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Todos ellos forman parte del álbum oficial de la FIFA World Cup 2026, por lo que el público se mantiene a la expectativa sobre sus actuaciones.

Por su parte, México vivió una electrizante ceremonia inaugural durante la mañana del pasado 11 de junio desde el Estadio México, antes conocido como Estadio Azteca.

Contó con las voces de Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda y la banda de rock Maná. Esta última interpretó su conocido tema “Oye mi amor”, el cual fue coreado por los miles de aficionados.

Una de las participaciones más esperadas del show fue la de la cantante Shakira, quien presumió sus mejores pasos de baile al ritmo del tema oficial de Mundial 2026, “Dai Dai”. Para acompañarla estuvo el cantante y productor nigeriano Burna Boy.

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