Mundial 2026: resultados de los juegos del 11 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 12 de junio

El Mundial de 2026 inició en México. El Tri derrotó 2-0 a la selección de Sudáfrica. Unas horas más tarde, Corea del Sur se enfrentó a República Checa. Los asiáticos también iniciaron con el pie derecho en la Copa del Mundo.

En el duelo inaugural, México venció 2-0 a la selección de Sudáfrica. Julián Quiñones y Raúl Jiménez guiaron la victoria mexicana en el Estadio Azteca. Este partido tuvo hasta tres futbolistas expulsados (Sphephelo Sithole, Themba Zwane y César Montes vieron la tarjeta roja).

En el otro compromiso que se desarrolló en el Estadio Guadalajara, República Checa picó adelante en el segundo tiempo con un gol de Ladislav Krejčí. Pero el conjunto coreano cocinó su remontada con goles de Oh Hyeon-gyu y Hwang In-beom. Por diferencial de gol, México queda como líder momentáneo del Grupo A.

Partidos del Mundial viernes 12 de junio

La acción se reanudará en Canadá. En el Estadio de Toronto, el conjunto canadiense jugará su primer partido de la Copa del Mundo contra Bosnia y Herzegovina. Canadá buscará su primera victoria en una Copa del Mundo.

El conjunto canadiense intentará conseguir una victoria histórica apoyados por sus aficionados en Toronto. Este será el primer partido en la historia entre estados dos selecciones. Edin Džeko es el único jugador que repite de la selección de Bosnia y Herzegovina que participó en el histórico Mundial de Brasil 2014.

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El otro duelo de la jornada será con el tercer anfitrión de esta Copa del Mundo. Estados Unidos debutará contra la selección de Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Mauricio Pochettino buscará silenciar las críticas de su proceso con una victoria. Christian Pulisic y Gio Reyna son las principales figuras estadounidenses. Paraguay vuelve a una Copa del Mundo después de su participación en Sudáfrica 2010 (fueron eliminados por España en cuartos de final).

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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