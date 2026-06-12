Mundial 2026: Corea del Sur remonta a República Checa y se citará con México por el liderato del Grupo A

Corea del Sur mostró carácter en su debut dentro del Mundial 2026. El conjunto asiático vino de atrás para derrotar 2-1 a República Checa en Guadalajara y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A, donde ahora comparte la cima con la selección de México.

Con goles de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, los surcoreanos lograron revertir una desventaja en el marcador y dieron un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Un primer tiempo con pocas emociones y mucha disputa

Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado, marcado por la intensa lucha en el mediocampo y escasas oportunidades claras de gol.

La selección asiática fue la que más cerca estuvo de abrir el marcador gracias a las intervenciones de Kang In Lee y Son Heung-min, quienes generaron las acciones más peligrosas del encuentro.

Por parte de los europeos, el orden defensivo y las intervenciones del guardameta Matej Kovar permitieron mantener el empate sin goles antes del descanso.

Corea del Sur dominó, pero República Checa golpeó primero

El inicio de la segunda mitad mostró a una selección coreana mucho más agresiva en ataque.

Los dirigidos por Corea del Sur comenzaron a generar peligro constante mediante Kang In Lee, Jae Sung Lee y Son Heung-min, quienes obligaron a varias intervenciones del arquero checo.

Sin embargo, cuando mejor jugaban los asiáticos, llegó el gol de República Checa.

En una acción a balón parado, Ladislav Krejci aprovechó una desatención defensiva para conectar un remate de cabeza y poner el 0-1 en el marcador.

CZECHIA SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP ??



Ladislav Krejcí finishes off the set-piece beauty pic.twitter.com/u63BOqPGMx — FOX Sports (@FOXSports) June 12, 2026

Hwang Inbeom lideró la remontada coreana

Lejos de resentir el golpe, Corea del Sur mantuvo la iniciativa y encontró el empate gracias a una brillante acción individual de Hwang Inbeom.

El mediocampista tomó el balón fuera del área, se generó el espacio necesario y sacó un potente disparo de derecha que terminó incrustándose cerca del ángulo para firmar el 1-1 al minuto 67.

SOUTH KOREA'S FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP LEVELS THE SCORE! ??



It's In-Beom Hwang with the equalizer! pic.twitter.com/r4TVFxNcmy — FOX Sports (@FOXSports) June 12, 2026

El tanto revitalizó a los asiáticos, que continuaron buscando el arco rival con insistencia durante el tramo final del partido.

Oh Hyeong Gyu sentenció el triunfo en Guadalajara

La insistencia coreana encontró recompensa a diez minutos del final.

En una jugada colectiva, Hwang Inbeom volvió a aparecer como protagonista al asistir a Oh Hyeong Gyu, quien definió dentro del área para concretar el 2-1 definitivo.

CHAOS IN GUADALAJARA!



SOUTH KOREA TAKES THE LEAD OVER CZECHIA ?? pic.twitter.com/o1yS5rKcgk — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

El gol confirmó la superioridad mostrada por los asiáticos durante gran parte del segundo tiempo y les permitió quedarse con una victoria valiosa en su presentación mundialista.

Así queda el Grupo A del Mundial 2026

Tras completarse la primera jornada, Corea del Sur y la selección de México encabezan el Grupo A con tres puntos cada uno, luego de sus respectivas victorias sobre República Checa y Sudáfrica.

Por su parte, checos y sudafricanos arrancaron el torneo sin unidades y estarán obligados a sumar en la siguiente fecha para mantenerse con opciones de clasificación.

México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada

La próxima fecha ofrecerá un duelo clave para definir la parte alta del grupo.

El jueves 18 de junio, Corea del Sur enfrentará a la selección de México en Guadalajara en un partido que podría acercar a cualquiera de los dos equipos a los octavos de final.

Ese mismo día, República Checa buscará recuperarse frente a Sudáfrica en Atlanta, en un encuentro que podría resultar decisivo para sus aspiraciones dentro del Mundial 2026.

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