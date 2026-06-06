Amaury Vergara espera que México y Corea del Sur avancen a la siguiente fase

Amaury Vergara, propietario de las Chivas del Guadalajara, aseguró que México y Corea del Sur, son las selecciones que deben avanzar a la siguiente fase dentro de la actividad del grupo A del Mundial 2026, en el acto oficial de bienvenida a la selección de Corea del Sur a las instalaciones de Verde Valle.

Vergara se dio cita a las instalaciones del cuadro tapatío, donde el seleccionado asiático realizó su primer entrenamiento de cara al debut contra Chequia el próximo jueves 11 de junio en el estadio Guadalajara (Akron), donde intentarán sumar su primera victoria de la competencia.

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Verde Valle ??



“Me gustaría desearles la mejor de las suertes. Espero que México y Corea del Sur, avancen juntos a la siguiente fase. Siéntanse como en casa y disfruten de esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas? pic.twitter.com/KM20z2GTt1 — Paola de la Torre (@paosdlt96) June 6, 2026

“Corea del Sur sabe lo que significa ser sede de una Copa del Mundo. Entendemos el compromiso y la responsabilidad que conlleva recibir a un equipo nacional de su estatura. Estamos seguros de que superaremos sus expectativas.

“Me gustaría desearles la mejor de las suertes. Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase. Siéntanse como en casa y disfruten esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y bienvenidos”, expuso el empresario tapatío desde un costado de la cancha donde entrenaron los surcoreanos.

El propietario del Rebaño Sagrado resaltó que la presencia de las selecciones mundialistas, sus entrenamientos y los partidos que se jugarán en el estadio Guadalajara (Akron) es el reflejo del esfuerzo que se hizo para poner a punto estas instalaciones dentro del cuaderno de cargos de la FIFA.

“Sus partidos en Guadalajara se jugarán en uno de los mejores estadios del mundo. El Estadio Guadalajara fue construido hace más de 15 años con el sueño de albergar una Copa del Mundo. Y muy pronto, ese sueño se hará realidad con selecciones nacionales y jugadores de clase mundial, como ustedes.

Vergara puso especial énfasis en todo el cúmulo de obras que se realizaron tanto en el entorno de Chivas como en el de la ciudad de Guadalajara, en donde las autoridades hicieron el esfuerzo por mejorar toda la infraestructura de la capital, sus vialidades primarias, la terminal aérea y el sistema de transporte.

El estadio Guadalajara tendrá actividad con cuatro partidos de la justa mundialista, como el Corea del Sur vs. Chequia, México vs. Corea del Sur el 18 de junio, Colombia contra Congo el 23 de junio y el Uruguay vs. España el 26 de junio.

Amaury Vergara junto a Olimpia Cabral la Host City Manager viendo el entrenamiento de la Selección de Corea.



? @Freddyolivarez pic.twitter.com/RSchDhUnT4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 6, 2026

Bienvenida al estilo tapatío, a Corea del Sur

La selección de Corea del Sur tuvo un recibimiento al estilo tapatío por parte del alto mando de las Chivas, donde dejó constancia de la hospitalidad para el cuadro surcoreano que se entrenará toda la semana para el duelo contra Chequia y posteriormente contra México.

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