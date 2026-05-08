Amaury Vergara resalta la reanudación del acuerdo de apoyo total al Tricolor

Amaury Vergara, veinticuatro horas después de haber amenazado con retirar de la selección de México a cinco de sus jugadores si no se restablecía el acuerdo violentado por la gente que encabeza al Tricolor con un permiso a dos jugadores del Toluca, celebró que se haya restablecido dicho acuerdo.

Entrevistado en un evento alusivo a la sede de Guadalajara del Mundial 2026, el dirigente de las “Chivas Rayadas”, aseguró que el cuadro jalisciense siempre apoyará a la selección mexicana y que la mejor prueba es que se encuentran actualmente entrenando con el equipo nacional seis jugadores, cinco del primer equipo y uno juvenil, en los momentos que todavía se mantienen alertas con el posible llamado de Richard Ledezma en el grupo definitivo.

🔴⚪️ Habló Amaury Vergara.



“Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Este sábado tenemos un partido importante que disputar y equipo afición y directiva está unida”.@TUDNMEX @TUDNUSA @TudnRadio @aniveldecancha_ pic.twitter.com/wGZHEfycFH — Erick López 🛸 (@_ericklo) May 8, 2026

La presencia de Richard Ledezma dependerá de la recuperación aparentemente de Julián Araujo del Celtic de Escocia y Rodrigo Huescas del Copenhague, que se recuperan de severas lesiones que los alejaron de las canchas por seis meses.

Amaury Vergara, dijo sentirse satisfecho por el restablecimiento del acuerdo entre los clubes y la selección de México, por lo que destacó con entusiasmo la presencia de seis representantes del Guadalajara en el combinado nacional.

El empresario destacó la forma como su organización está apoyando al cuadro nacional con seis seleccionados, enfatizando en dicha cifra al incluir al juvenil Luis Gabriel Rey, que también fue incluido en la lista para apoyar en el trabajo del cuadro nacional de cara al Mundial.

¡SALUDANDO A LAS LEYENDAS! 🫡



Amaury Vergara no desaprovechó la oportunidad de saludar a Benjamin Galindo y Carlos Salcido en un evento previo a la Copa del Mundo en Guadalajara.



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“Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis seleccionados, acuérdese que son seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR”, destacó el dirigente, mientras reconocía la importancia del juego que sostendrán el próximo sábado contra los Tigres en busca del pase a las semifinales.

“Lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva están unidos”, destacó Amaury Vergara, que puso a temblar a todo el organigrama de la selección de México cuando reaccionó a la violación del pacto de apoyo al Tricolor por parte del Toluca al intentar que jugaran Alexis Vega y Jesús Gallardo en la Concachampions contra el LAFC.

La sede mundialista

El dueño de Chivas también se refirió a la importancia de que la ciudad de Guadalajara vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, destacando las mejoras realizadas a la ciudad y al estadio para cumplir con el cuaderno de cargos que exige la FIFA.

“Me llena de ilusión que Guadalajara reciba su tercer Mundial; hemos trabajado arduamente para dejar huella y mejorar la ciudad, cumpliendo con los estándares de la FIFA y ofreciendo una experiencia inolvidable en el estadio, que ahora presume tecnología y accesibilidad de primer nivel”, aseguró.

“MI PADRE ESTARÍA ORGULLOSO”



El emotivo mensaje de Amaury Vergara en la Gala de Embajadores del Mundial 2026 en Guadalajara



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Para finalizar, Amaury resaltó la importancia del legado de su padre, Jorge, quien siempre pugnó por colocar a la organización de las Chivas como un ejemplo de éxito: “Recuerdo con orgullo a mi padre, Jorge Vergara, y estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado; estamos listos para hacer historia y mostrarle al mundo nuestro mejor esfuerzo. ¡Arriba las Chivas!

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