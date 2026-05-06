La selección de México en crisis: Amaury Vergara se inconforma y rompe con el Tricolor

Amaury Vergara, propietario de las Chivas de Guadalajara, fue el primero en reaccionar ante el incumplimiento de un acuerdo de la asamblea de dueños del técnico nacional Javier “Vasco” Aguirre y no permitirá que los jugadores del “Rebaño Sagrado” se reporten con la selección de México.

A 36 días para el debut de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, se ha generado una severa crisis provocada por el propio “Vasco” Aguirre al conceder permiso a Alexis Vega y a Jesús Gallardo de jugar este miércoles con el Toluca en la semifinal de vuelta de la Concachampions contra el LAFC, cuando el acuerdo generado entre los propietarios de equipos fue que ningún equipo podría utilizar a los jugadores a partir de la liguilla y los doce convocados deberían reportarse este miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

Pero la gran sorpresa la dio el propio estratega nacional al responder positivamente a la petición de la directiva del Toluca en que pudiera utilizar esta noche en el estadio Nemesio Diez contra la escuadra angelina bajo el argumento de que el partido no forma parte de la liguilla por el título del fútbol mexicano.

Esta decisión trajo consecuencias desfavorables para el equipo nacional, pues las Chivas cumplieron al pie de la letra el acuerdo al no utilizar a Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González en el inicio de la liguilla el sábado pasado contra Tigres, donde fueron derrotados 3-1 y están contra la pared.

Toluca también respetó el acuerdo en la liguilla al no echar mano de Vega y Gallardo contra el Pachuca, pero al tratar de encontrar una salida legal con las lagunas del acuerdo, pidieron permiso para que ambos jugadores, en lugar de reportarse con el Tricolor, jueguen contra el LAFC con la autorización del técnico del Tricolor, “Vasco” Aguirre.

La postura de Amaury Vergara

La decisión del Vasco Aguirre tuvo réplica muy funesta, pues después de las 23 horas del martes, Amaury Vergara rompió con la selección de México al publicar en su cuenta oficial de la red social X que: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana (miércoles) en las instalaciones del club”.

Tremenda declaración y que pone al rojo vivo el panorama en la selección de México en vísperas del Mundial y que deja mal parado lo que declaró en días pasados de que la prioridad era la selección nacional por encima de los partidos de la Concachampions e inclusive dijo fechas de los partidos y reconoció que el acuerdo estaba aprobado por todas las partes.

CLARITO LO DIJO EL VASCO. pic.twitter.com/gGxUg8pgVF — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

Ahora sale con esta decisión que simplemente demuestra que no está debidamente conectado con su cargo, no obstante la experiencia de dos mundiales y donde se pensaba que no se dejaba presionar por los equipos.

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