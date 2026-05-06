El “Vasco” Aguirre incumple el pacto con la Liga MX y concede permiso a jugadores del Toluca

Sin la presencia de los jugadores del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, dará inicio la etapa definitiva de preparación de la selección de México con el primer grupo de diez jugadores que deberán presentarse en el Centro de Alto Rendimiento bajo el mando de Javier Aguirre.

La razón de la inasistencia de los dos jugadores es que el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, concedió permiso a Vega y a Gallardo de presentarse a jugar con los “Diablos Rojos” este miércoles en el duelo de la Concachampions contra el LAFC, en donde los escarlatas se encuentran abajo en el marcador 2-1.

Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenan ya con el Toluca luego de su semana de vacaciones. De hecho la recortaron 1 día.



Concentran con selección este miércoles tras el juego vs LA FC.



Toluca se avivó, Selección cedió. No se infringe el acuerdo de liguilla. pic.twitter.com/sy70Wprphm — Marco Cancino (@MarcoCancino) May 6, 2026

La decisión del “Vasco” ha generado molestia y polémica, porque Chivas, Cruz Azul, Pumas y América han solicitado la presencia de sus seleccionados para el juego de vuelta de la liguilla el fin de semana, sobre todo el Guadalajara, que cedió a cinco jugadores al Tricolor con la promesa de que todos respetarían el acuerdo.

En los cuestionamientos que se manejan, es que, empezando por el líder del cuadro nacional, no se respetan los acuerdos y aunque parece algo normal y así lo asumirá el técnico del Tricolor, la realidad es que la selección de México siempre se ha caracterizado por ese tipo de polémicas decisiones.

Los demás equipos piden piso parejo y este permiso solo demuestra que hay trato preferencial para los Diablos Rojos por más que enfrente un partido internacional, sobre todo porque todos los clubes se comprometieron a respetar y con esta decisión, el asunto se va por la borda.

La ausencia de los elementos de los Diablos Rojos se debe a que jugarán con su equipo contra LAFC en la otra semifinal de la Concachampions, sin respetar el acuerdo de los clubes de la Liga MX en que todos los equipos deberían ceder a sus jugadores sin que estos participaran en la liguilla del fútbol de México.

Pero como siempre acontece en el fútbol azteca, las leyes son demasiado flexibles y con muchas interpretaciones, ya que jamás mencionaron que no podían participar en ningún partido de cualquier índole y de ahí se agarró el Toluca para echar mano de sus dos jugadores seleccionados para este compromiso clave en la Concachampions.

Salvo este inconveniente, el grupo de diez jugadores que deberá presentarse se integra con los porteros Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo; Defensas: Luis Romo, Israel Reyes; Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado; Delanteros: Guillermo Martínez y Armando González.

TOLUCA HACE LA DIABLURA.

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Alexis Vega y Jesús Gallardo abandonan la concentración de la Selección Mexicana para jugar con los Diablos el partido de Vuelta de la Liga Campeones de Concacaf, contra LA FC.

💢👌🏻⚽️TUKI

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Los sparrings

También se darán cita un grupo de jugadores que servirán de sparrings para los seleccionados que han sido nominados para la opción de participar en el Mundial: Porteros: Óscar García; Defensas: Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez y Denzell García; Mediocampistas: Iker Fimbres y Jairo Torres; Delanteros: Kevin Castañeda.

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