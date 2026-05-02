Edson Álvarez reapareció con el Fenerbahçe, pero se encara con los aficionados

Edson Álvarez, mediocampista de la selección de México, tuvo este sábado un día importante al reaparecer en la alineación del Fenerbahçe, pero la noticia se empañó al finalizar el encuentro contra el Istanbul BB al encararse con los aficionados que empezaron a recriminarle algunas cosas.

El cuadro turco donde presta sus servicios el exjugador del América, Ajax de Países Bajos y West Ham United se impuso 3-1 para consolidarse en el segundo sitio de la Superliga de Turquía, apareciendo en la cancha en el minuto 90, lo cual representa una buena noticia para la selección de México a 40 días para el inicio del Mundial y en donde el técnico Javier Aguirre tiene muchas esperanzas de que alcance a recuperarse completamente.

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı Edson Alvarez’i ıslıkladı.



Edson Alvarez ise dönüp tribünlere hareket yaptı. pic.twitter.com/TaSlCeB5Le — sporON (@sporontv) May 2, 2026

Álvarez no veía acción desde hace casi 90 días, ya que su última actuación fue el pasado 5 de febrero, cuando fue sometido a un procedimiento quirúrgico en el tobillo izquierdo en el que se esperaba un tiempo menor de rehabilitación, pero por diferentes causas hasta este sábado pudo ver acción en el cuadro turco.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que Álvarez, después de la victoria, fue recriminado con silbidos y gritos por los aficionados del Fenerbahce, quien, al percatarse, visiblemente molesto, encaró a la afición y con la mano desestimó el gesto del público, haciendo alusión a que siguieran y no escuchaba nada.

Esta acción puso en predicamentos al jugador mexicano, quien ha perdido terreno en el conjunto turco, por su prolongada ausencia tras someterse a una cirugía y la llegada del francés N’golo Kanté, y su futuro en el equipo está en el aire, pues su carta aún pertenece al West Ham.

Talha Arslan: "Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda Edson Alvarez’e tepki gösterdi. Alvarez, duyamıyorum gibi bir el hareketi ile karşılık verdi." pic.twitter.com/VEQ5BcrIms — Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 2, 2026

Veremos si en los próximos dos juegos que le restan al cuadro turco contra el Konyaspor y el Eyupspor, en donde se espera que le otorguen más minutos al mexicano; de lo contrario, estará en una lucha contra el tiempo para tomar ritmo y poder luchar para recuperar la titularidad en la selección de México.

Edson Álvarez ha tenido que remar contra corriente en su estancia en el Fenerbahçe, porque los aficionados turcos consideran que no ha demostrado nada de los argumentos futbolísticos con los cuales llegó precedido del West Ham United.

La raíz del problema con Edson Álvarez de parte de los aficionados es que los medios deportivos turcos han señalado que el jugador mexicano no se comportó de manera profesional en su rehabilitación, retardando su reaparición después de que le informaron que regresaría a jugar como stopper y no en el mediocampo.

"Edson Alvarez ameliyat sürecinde profesyonelce davranmadı."



"Fenerbahçe'nin sağlık heyetinde sıkıntı olduğunu düşünüyorum."



🎙️Ersin Düzen pic.twitter.com/NPAFJ2BGJL — NOW Spor (@nowsportr) May 2, 2026

La supuesta actitud negativa del mexicano fue lo que transformó en ríspida la relación con los aficionados y por esa razón los reclamos después del encuentro contra el Istanbul SS.

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