Edson Álvarez no quita el dedo del renglón de jugar el Mundial 2026

Edson Álvarez, capitán de la selección de México, se animó a mostrar los avances de su rehabilitación después de los primeros diez días del procedimiento quirúrgico que le realizaron para poder sanar completamente de un tobillo y así llegar en plenitud de facultades al Mundial 2026.

El exjugador del América y del Ajax de Países Bajos, así como actual elemento del Fenerbahçe de Turquía, decidió compartir las primeras imágenes del plan de rehabilitación que mantiene después de pasar por el quirófano con la finalidad de desaparecer por completo la inflamación y la molestia que le presentaba en su tobillo a la hora de exigir sus extremidades al alto rendimiento.

Edson Álvarez decidió someterse a este procedimiento clínico en el tobillo derecho a solo 100 días para que inicie la Copa del Mundo y donde se espera pueda estar en plenitud de facultades después de que decidió ponerse en manos de los doctores para aliviar sus molestias y así poder llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, que abrirá con el partido entre México y Sudáfrica.

Esta señal con la imagen en muletas en sus redes sociales es un aliciente para sus seguidores, pero sobre todo para el cuerpo técnico de la selección de México, que enfrenta la baja por lesiones de jugadores como Alexis Vega, Santiago Giménez, Gilberto Mora, Rodrigo Huescas y Luis Chávez, que han prendido las alarmas de quienes podrán llegar a la convocatoria final, al igual que Edson Álvarez.

En las imágenes se le observa llevando a cabo ejercicios, aunque también aparece utilizando muletas para poder caminar, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre su estado físico actual, pues para algunos ya no tendría que estar utilizando esos aparatos de apoyo de gente en recuperación y tendría que estar caminando solo.

Los reportes desde Turquía

Los reportes de medios turcos establecieron que el jugador presentaba un dolor constante derivado de una lesión que se agravó con el paso de las semanas, en donde la lesión tuvo su origen durante el partido ante Galatasaray y pese a intentos previos por manejarla, persistió hasta poner en duda su participación en la próxima Copa del Mundo.

Edson optó por el quirófano para poder acelerar su recuperación y alejarse de este problema físico, trasladándose a Países Bajos, donde le realizaron el procedimiento quirúrgico y así poder llevar el proceso de rehabilitación en las próximas cinco semanas más.

Esta lesión le impedirá ser convocado para el juego contra Portugal del próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca en la primera fecha FIFA del año y en donde la perspectiva del jugador es que todo fue para quitarse las molestias por completo de la lesión en el tobillo.

“Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, expuso.

Las fotografías estuvieron acompañadas del mensaje: “Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real”, una frase que el capitán del Tricolor utilizó para describir este momento de su carrera.

Según los reportes posteriores a la intervención, el mediocampista podría volver a la actividad competitiva alrededor de abril, lo que también lo dejaría fuera del duelo amistoso frente a Bélgica en Chicago. Sin embargo, se contempla que esté disponible para los últimos compromisos de preparación de la Selección Mexicana antes del Mundial, programados ante Ghana, Australia y Serbia entre finales de mayo y principios de junio

En el proyecto de rehabilitación, Edson Álvarez tendría margen suficiente para llegar al partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica, continuando así con su proceso de recuperación y puesta a punto de cara a la justa internacional.

