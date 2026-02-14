Edson Álvarez prende las alarmas de perderse el Mundial

Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe de Turquía, podría perderse el Mundial 2026 después de que en su equipo empezó a circular la versión extraoficial de que la ausencia del volante de la selección de México se debe a una seria lesión que lo obligaría a someterse a un procedimiento quirúrgico.

La ausencia del jugador mexicano en la alineación del cuadro turco ha generado todo tipo de comentarios, como el del analista Ersin Düzen, que manejó que Edson presenta inconvenientes por una lesión anterior que le está provocando mucho dolor, por lo que los médicos y cuerpo técnico del equipo están manejando la opción de pasarlo por el quirófano para solucionar el problema físico que ha impedido la regularidad del mexicano.

🚨 SON DAKİKA | Ersin Düzen: Edson Alvarez’in sakatlığı konusunda duyduklarım iç açıcı değil. Ameliyat olma riski varmış Edson Alvarez’in. Ama teyite de gerek var bu haberde.



Yağız Sabuncuoğlu: Ben de bilgi vereyim; Ayak bileği sürekli şişiyor, 2 gündür antrenmana çıkmadı. https://t.co/qFzrTxlTpi pic.twitter.com/rdT7DxTFNq — barkın (@barknedit) February 14, 2026

Pero el analista detalló que todavía se deben confirmar las versiones sobre Edson Álvarez, pero ni la directiva, ni el cuerpo técnico y mucho menos el servicio médico del Fenerbahce han generado algún comentario o postura oficial que permita aclarar el futuro del jugador mexicano.

Por esa razón no se puede determinar si el problema de Edson podría generar que se pierda el Mundial, sobre todo porque solo restan menos de 120 días para el inicio de la justa universal y no le alcanzaría el tiempo para estar en plenitud de facultades.

El hermetismo, como se maneja el cuadro turco en este asunto, está generando todo tipo de suspicacias, sobre todo porque la lesión en el tobillo no le ha permitido tener la regularidad que se esperaba en la Liga turca después de su paso por el West Ham United y anteriormente en el Ajax de Países Bajos en donde se convirtió en un ídolo.

Edson jugó su último encuentro contra el Kocaelispor en la Súper Liga de Turquía el pasado 2 de febrero, donde fue amonestado. Después volvió a jugar en la Copa de Turquía contra el Erzurumspor y a partir de ahí no ha tenido actividad y mucho menos apareció en los convocados para el juego contra Terabzonspor, aumentando las dudas sobre su verdadero estado físico.

La selección de México en alerta

Las versiones en Turquía han generado que en el entorno de la selección de México se prendan las alarmas por el gran aporte de Edson Álvarez en el aparato táctico de Javier Aguirre, que lo mismo juega de zaguero central como de medio escudo, lo cual representaría un duro golpe para la nómina mundialista del cuadro azteca en caso de que se concrete la cirugía para el examericanista.

En caso de perderse el Mundial, Álvarez rompería su ciclo que empezó en Rusia 2018 y que continuó en Qatar 2022, en una de las peores actuaciones de la selección de México en un Mundial, equiparable solo con Argentina 1978, donde el cuadro mexicano no avanzó ni la primera ronda.

