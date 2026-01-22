El Ajax busca “rescatar” a Edson Álvarez

El Ajax de Ámsterdam buscaría el regreso de Edson Álvarez para la segunda mitad del campeonato. El mediocampista mexicano no ha tenido mucha regularidad en el Fenerbahçe. Ante las posibles contrataciones del conjunto turco, desde el Ajax buscarían su posible regreso a la Eredivisie.

Desde el portal De Telegraaf han reseñado esta posibilidad. Esta opción surge con la visita de Marijn Beuker, director deportivo del club, a Turquía. El directivo tendría charlas con un par de agentes, entre ellos el de Edson Álvarez.

“Según las fuentes, también se ha programado una reunión con el equipo de Edson Álvarez (28), el jugador cedido por el West Ham United que ha tenido una excelente primera mitad de temporada en el Fenerbahçe, pero con la llegada de N’golo Kanté, teme un puesto de suplente“, informan desde el portal.

N’golo Kanté tiene varias semanas sonando como uno de los refuerzos del Fenerbahçe. El mediocampista francés llegaría para quedarse con un rol estelar dentro del equipo. Esto le reduciría minutos a Álvarez en la plantilla.

Desde el portal ven viable la llegada de Edson Álvarez al tomar en cuenta que es un año de Mundial y el Ajax podría darle la estabilidad necesaria para llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo.

No está de más recordar que Edson Álvarez está cedido en el Fenerbahçe. El vínculo del mexicano con el conjunto turco finaliza en junio de este año. La ficha del “Machín” aún le pertenece al West Ham United hasta 2028.

Cómo va el Ajax en la Eredivisie

El Ajax de Ámsterdam ha perdido mucho terreno en la Eredivisie. El conjunto neerlandés es tercero en la liga con 34 puntos. “Los Hijos de los Dioses” están a dos puntos del Feyenoord, segundo de la liga, pero a 18 puntos del liderato, puesto que ocupa el PSV Eindhoven.

En el marco de la Champions, el Ajax tiene muy difícil su opción de trascender a los Play Offs. Luego de 7 jornadas, los neerlandeses ocupan el puesto 32 con 6 unidades. La última jornada será contra el Olympiacos de Grecia. Para que el Ajax siga con vida debe vencer al conjunto griego y ligar otros 8 resultados.

