Guido Rodríguez estaría cerca de llegar a la Major League Soccer

El fútbol de Estados Unidos sigue tentando a jugadores provenientes de Europa. Guido Rodríguez, campeón del mundo con la selección de Argentina, estaría en el radar del Atlanta United. El West Ham de la Premier League ya habría recibido una oferta formal.

Guido Rodríguez ha sido vinculado a varios clubes en los últimos años. Uno de ellos siempre ha sido el conjunto azulcrema. Sin embargo, el regreso a las Águilas del América no estaría entre las opciones del argentino.

Según informaciones de Germán García Grova, Guido Rodríguez sería el objetivo del Atlanta United. Los rumores que lo vinculaban al Valencia de España se habrían disipado por diferencias en las negociaciones. El Atlanta United picó adelante con una propuesta sobre la mesa.

“Atlanta United realizó una oferta formal para fichar a Guido Rodríguez. Surgieron diferencias económicas con Valencia y el Equipo que dirige Gerardo Martino avanzó en la negociación por el mediocampista argentino del West Ham”, explica el reporte.

Guido Rodríguez en Europa

El futbolista de 31 años tuvo en el fútbol mexicano un impulso necesario para llegar a Europa. Guido Rodríguez jugó para los Xolos de Tijuana y las Águilas del América antes de dar el salto a España para defender los colores del Real Betis.

En el conjunto español, Rodríguez jugó 173 partidos. Durante más de 13,000 minutos dentro del campo, el futbolista argentino anotó 9 goles y concedió 4 asistencias. Sus buenas actuaciones con el Betis le permitieron llegar al West Ham United. En la Premier League solo ha disputado 32 partidos (poco más de 1,400 minutos dentro del campo).

En esta temporada el argentino ha visto minutos en muy pocos encuentros (8 partidos, 6 desde el banquillo). El contrato de Rodríguez con el West Ham se vence en junio de este año. El sudamericano tiene la opción de extender su vínculo un año más. Su valor de mercado aún ronda los $7 millones de dólares aproximadamente.

