Miguel Almirón destaca el nivel de la MLS

Miguel Almirón fue uno de los futbolistas que aprovechó el “trampolín” de la Major League Soccer para llegar a Europa. El atacante paraguayo firmó con el Newcastle después de haber tenido una buena campaña en Estados Unidos. Almirón regresó a la MLS después de más de 5 años y destacó el crecimiento del torneo.

En enero de 2017 Miguel Almirón dejó el Lanús de Argentina para incorporarse al Atlanta United. En un par de años en el fútbol de Estados Unidos, Almirón logró marcharse al Newcastle United de la Premier League.

El delantero paraguayo jugó 223 partidos con el conjunto de las “Urracas”. Almirón marcó 30 goles y concedió 12 asistencias. Después de varias temporadas, el atacante sudamericano decidió regresar al Atlanta United de la MLS. Almirón reconoció el mejoramiento que ha tenido el torneo.

“La MLS está creciendo, vienen grandes jugadores. El mejor del mundo está jugando acá, la liga va creciendo todos los años, obviamente es diferente. La Premier es más dura, es más rápida, siempre estás compitiendo contra jugadores muy buenos de todos los equipos. Pero a la MLS ahora muchos jugadores están viniendo: jugadores con experiencia, jugadores jóvenes. La hace más competitiva, y eso es muy bueno“, dijo Almirón en una entrevista con Olé.

El exjugador del Newcastle considera que los clubes han reforzado de buena forma sus plantillas. Hay varios aspirantes al título dentro del fútbol estadounidense. El atacante de 31 años destacó la competitividad del fútbol estadounidense.

“El año pasado lo noté: todos los equipos están preparados para competir, tienen esa ambición. Atlanta también es un club grande acá en la liga, tiene su historia. Nosotros también tenemos que prepararnos para poder competir contra los otros equipos”, explicó.

Reencuentro con Gerardo Martino

Gerardo Martino fue el entrenador que potenció a Miguel Almirón en la MLS y lo llevó a Europa en 2019. Después de más de 5 años, el futbolista paraguayo se vuelve a reencontrar con “Tata” en en el banquillo. El estratega argentino ahora tiene a su disposición a un futbolista con mucha experiencia y de gran rodaje en Europa.

“El ‘Tata’ es como un padre para mí, siempre lo dije. Estoy muy feliz porque volvió a Atlanta, volvió a su casa; creo que él también lo siente así. Estoy muy contento de poder trabajar nuevamente con él”, reconoció. Con Gerardo Martino en el banquillo, Almirón conquistó un trofeo de la MLS. Este es uno de los tres títulos que ha ganado el paraguayo en su carrera.

