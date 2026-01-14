La MLS está cerca de cerrar otro “bombazo” de Europa

En la Major League Soccer se siguen cerrando contrataciones de gran nivel. Los futbolistas europeos se han convertido en jugadores apetecibles para los clubes del fútbol de Estados Unidos. Timo Werner estaría muy cerca de firmar su acuerdo y llegar a la liga de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y compañía.

San José Earthquakes es el equipo interesado en los servicios del delantero alemán. Timo Werner se uniría a una larga lista de futbolistas que han dejado Europa para incorporarse al creciente torneo norteamericano.

“Los San Jose Earthquakes están a punto de cerrar un acuerdo para fichar al delantero alemán Timo Werner, procedente del RB Leipzig, según informaron a The Athletic fuentes informadas sobre el posible traspaso”, replicó el portal The Athletic.

🚨🇩🇪 BREAKING: The San Jose Earthquakes are nearing a deal to sign forward Timo Werner from RB Leipzig, per sources.



Deal close but not 100% done. Werner would be a DP.



Werner, 29, has 57 caps with Germany. Scored 24 goals.



w/ @SebSB https://t.co/giQr4RplIk — Tom Bogert (@tombogert) January 12, 2026

San Jose Earthquake ha sufrido dos grandes bajas en su ataque. El conjunto estadounidense perdió a Cristian Espinoza, futbolista argentino que firmó recientemente con Nashville. El equipo también salió de Josef Martínez, delantero venezolano que se marchó a los Xolos de Tijuana de la Liga MX.

Experiencia europea

Timo Werner es un jugador de gran cartel en el fútbol de Europa, pero que recientemente no ha tenido la continuidad necesaria dentro del Leipzig de la Bundesliga. De hecho, Werner solo ha disputado 3 partidos en la temporada (13 minutos dentro del campo).

A pesar de su mal presente, el atacante de 29 años tiene una respetada carrera. Timo Werner ha vestido los colores del Stuttgart, Chelsea, Tottenham y ahora con el Leipzig, club con el que ha tenido hasta 3 etapas. De hecho, con este conjunto alemán Werner ha marcado 113 goles en 216 partidos disputados.

Timo Werner también es un delantero con experiencia a nivel internacional. Werner ha disputado hasta 57 partidos con la selección de Alemania. El delantero formado en Stuttgart marcó 24 goles con “Die Mannschaft”.

Según informaciones de Transfermarkt, Werner tiene un valor de mercado que ronda los $3.5 millones de dólares. El delantero nacido en Stuttgart finaliza su contrato con el Leipzig en junio de este año.

