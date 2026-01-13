Agustín Palavecino compara la grandeza de cruz Azul con River Plate

Agustín Palavecino formó parte de una de las grandes novelas del mercado de fichajes del fútbol mexicano. El futbolista argentino ya pertenece a Cruz Azul e incluso marcó su primer gol en la Liga MX. Palavecino está consciente de la grandeza de Cruz Azul, un club similar a River Plate.

En unas declaraciones difundidas por el diario Récord, Agustín Palavecino reconoció que asume este nuevo paso en su carrera con mucha responsabilidad. Palavecino resaltó la importancia de defender el escudo del conjunto Cementero.

“Sí, hoy lo tomo de esa manera. (Reto más importante de su carrera) me encuentra una gama dura con muchos recorridos y experiencias me lo tomo con tranquilidad, estuve en River que también es un equipo grande y estar acá y veo la misma magnitud, la misma grandeza uno lo va tomado diferente y con la misma responsabilidad”, sentenció.

Agustín Palavecino defendió la camiseta de Rive Plate en 136 partidos. En poco más de 6,200 minutos dentro del campo, Palavecino logró marcar 13 goles y conceder 12 asistencias para la causa del conjunto Millonario.

Campeón en México

Agustín Palavecino se ha puesto los objetivos muy altos dentro del fútbol mexicano. El futbolista argentino aseguró que llega a la Liga MX con la intención de ser campeón. Así lo demostró en la primera jornada del torneo azteca. Palavecino solo disputó 40 minutos y logró marcar su primer gol en tierras mexicanas.

“Salir campeón, vengo con esa hambre de estar en la historia, de marcarla, llego a un gran equipo, estoy muy ansioso por lo que viene (…) Lo que sentí fue su grandeza esas ganas de ser campeones, de querer lograr títulos, sé los desafíos que tengo por delante, me siento muy preparado y tranquilo mentalmente con lo que se me viene”, aseguró el exjugador de River.

