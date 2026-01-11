Cruz Azul resintió la cuesta de enero al perder con León 2-1 en el inicio del Clausura 2026

Tal parece que a Cruz Azul las fiestas decembrinas le pasaron factura y les hicieron pagar el precio de haber iniciado la pretemporada el pasado 28 de diciembre al caer 2-1 con el León en el inicio del torneo Clausura 2026, en una clara muestra de que resintieron la famosa cuesta de enero.

La “Máquina Celeste” creyó que el León iba a asustarse en el primer juego del presente torneo, pero la realidad es que el cuadro esmeralda se mostró acorde a las circunstancias y pudo cortar una larga racha de 11 partidos sin victoria sobre los cementeros con diez derrotas y un empate.

León no había visto la luz contra los cementeros desde el torneo Apertura 2021 cuando se impusieron 1-0 y por esa razón salieron con esa idea en la primera mitad aprovechando que el Cruz Azul no pudo tomar el ritmo deseado por estar todavía con los problemas de coordinación y equilibrio que muestran los equipos en plena competencia.

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón presentó un equipo sin su último fichaje, el argentino Agustín Palavecino en el once inicial, el fichaje que tanto trabajó arrancó en el banco y entró al baile cuando su nueva escuadra ya estaba contra la pared, amén de que el colombiano Miguel Borja ni siquiera hizo el viaje al Bajío.

Quizá fue una coincidencia, pero dio la impresión de que Cruz Azul extrañó en su funcionamiento a Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli, Mateusz Bogusz, pero sobre todo al capitán Ignacio Rivero, quien siempre fue el jugador que sacó las papas del fuego siempre para los cementeros.

Cruz Azul fue un equipo sin esqueleto en la primera mitad y fue hasta los últimos minutos del segundo tiempo cuando buscaron componer el desastre que habían provocado el panameño Ismael Díaz al finalizar el primer tiempo y del examericanista Bryan Colula en el inicio del segundo tiempo.

La “Máquina Celeste” tuvo que ajustar su planteamiento sacando a Luka Romero y después a José Paradela, para tratar de recuperar el tiempo perdido y con la presencia del debutante Agustín Palavecino, así como de Amaury Morales y de Mateo Levy, le dieron más sensación de peligro a los cementeros para recortar la distancia en el minuto 89 para alentar una heroica reacción que estuvo a punto de cuajar con la anotación de Carlos Rodolfo Rotondi, pero que fue anulada por un ajustado fuera de lugar del uruguayo Gabriel Fernández provocando la primera derrota de los celestes, tan inesperada, como real.

