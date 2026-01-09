Extécnico de Cruz Azul intenta desarmar a la “Máquina Celeste”

Cruz Azul podría verse en serios aprietos en el inicio del torneo Clausura 2026 si es que se concreta el supuesto interés del Botafogo, recientemente bajo las órdenes del extécnico de la “Máquina Celeste” Martín Anselmi, por los servicios del colombiano Willer Ditta y el argentino Carlos Rodolfo Rotondi.

De acuerdo a informaciones que maneja el periódico brasileño O Globo, Anselmi solicitó las supuestas incorporaciones de Ditta y Rotondi, que dirigió en el Cruz Azul con gran éxito al haber llegado a la gran final del torneo Clausura 2024, en donde perdieron con el América.

Anselmi manifestou satisfação com o elenco do Botafogo nestes primeiros dias, mas indicou dois nomes pontuais ao clube.



O argentino sugeriu os nomes de: Willer Dita, zagueiro e do ala Carlos Rotondi, com quem trabalhou no Cruz Azul.



🗞️ | @geglobo pic.twitter.com/soYhTkzY7o — Fut Enter 👑 (@futenter01_) January 9, 2026

Anselmi fue el bien amado en dos torneos con el cuadro cementero en donde logró llegar a dos liguillas, pero después se convirtió en el enemigo público de los celestes al abandonar el fútbol de México por una oferta del FC Porto de Portugal, dejando una pésima imagen en el balompié azteca y después sumando un gran fracaso en el país lusitano.

Ahora Anselmi después de la experiencia en Portugal dirigirá al Botafogo y para tal proyecto supuestamente ha pedido la contratación de estos dos jugadores estelares en el Cruz Azul para poder armar un cuadro competitivo en la escuadra tres veces campeón del Brasileirao.

En la información que maneja el rotativo brasileño, Anselmi buscaría repetir su parado táctico de tres zagueros en el fondo y dos carrileros volantes, pero hasta el momento los nombres de los dos jugadores de los cementeros forman parte de una lista que busca el controvertido técnico argentino.

Ambos jugadores en el proyecto de Anselmi fueron parte fundamental de su alineación, pero sobre todo piezas claves en sus movimientos tácticos de arriesgar en el fondo, saliendo con pelota dominada y constante vocación ofensiva por las bandas.

También O Gobo resaltó que Anselmi llega con el hambre de revancha y demostrar que su paso por los Dragones del FC Porto, solo fue un accidente y que tiene los argumentos para recuperar el protagonismo como uno de los técnicos vanguardistas del fútbol argentino.

Sobre las supuestas peticiones de los jugadores de Cruz Azul. Anselmi aclaró en rueda de prensa estar contento con su nueva plantilla, asegurando que con los jugadores que ya tiene puede ‘competir’ de manera satisfactoria en los tres torneos por venir (Libertadores, Brasileirão y la Copa do Brasil).

OJO, CELESTES



OJO, CELESTES

Según información del medio brasileño, O Globo, Martín Anselmi habría sugerido al Botafogo, fichar a Willer Ditta y Rodolfo Rotondi.

Cruz Azul tiene tasados a ambos jugadores en cantidades por encima de los seis millones de dólares, que según el mercado sudamericano será complicado poder competir con esos precios, por lo cual luce muy complicado que se puedan realizar ambas operaciones, mucho menos después de que Tigres habría fracasado en el interés por Rotondi.

