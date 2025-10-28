Fernando Gago ya tendría un posible reemplazo en el Necaxa

Los Rayos del Necaxa lograron un agónico triunfo en la última jornada de la Liga MX. Sin embargo, esta victoria solo le da un poco de respiro para poder pelear en las últimas jornadas por un puesto en la repesca. Pase lo que pase con el club, la directiva ya ha sondeado un nombre para la próxima temporada: Martín Anselmi.

De la mano de Fernando gago, los Rayos del Necaxa marchan en la antepenúltima posición del Apertura 2025. “Los Electricistas” tienen un balance de 3 victorias, 4 empates y 8 derrotas. En la última jornada, el Necaxa venció 3-4 al Atlético San Luis.

Según un reporte del diario Récord, Fernando Gago se mantendrá en el banquillo del Necaxa hasta el final de temporada. El estratega argentino dirigiría al menos los dos últimos partidos del club: contra el Santos el 1/11 y contra Mazatlán el 8/11. Pero para la próxima campaña podría volver Martín Anselmi.

“Me cuentan desde la tierra del agua caliente, que Gago se quedará en el timón hasta el fin de este Apertura de pesadilla, pero que la directiva ya tiene en la lista de candidatos a sucederlo a otro ex de malos recuerdos: Anselmi“, informaron desde Récord.

Lo curioso del caso es que el Necaxa, en caso de concretar este interés, volvería a hacer otra polémica contratación. Para esta temporada, el club trajo a Fernando Gago después de que el argentino saliera en malos términos de las Chivas de Guadalajara. El caso es el mismo con Martín Anselmi, pero con su pasado en Cruz Azul. Ambos entrenadores dejaron a sus clubes para asumir otros cargos, en mitad de temporada.

Martín Anselmi en Europa

El estratega argentino dejó las riendas de Cruz Azul para asumir su primera experiencia en el fútbol de Europa con el Porto. Sin embargo, el paso de Anselmi en Portugal no fue el mejor.

Martín Anselmi dirigió al Porto en 21 partidos. Durante esa cantidad de encuentros el argentino dejó un balance de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Anselmi fue destituido de su cargo después de haber quedado eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes de 2025, torneo en el que empataron 0-0 con Palmeiras, fueron derrotados 2-1 por el Inter Miami y empataron 4-4 con el Ahly SC.

