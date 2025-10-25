El emotivo adiós a Humberto “Chupete” Suazo

Humberto Suazo es una leyenda del fútbol chileno que dejó su huella en la Liga MX. A sus 44 años, el “Chupete” colgó sus botines en un partido de la segunda división de Chile. Suazo habló entre lágrimas tras el emotivo encuentro de San Luis de Quillota.

El “Chupete” defendía los colores de San Luis de Quillota en el partido contra Copiapo en un duelo que correspondía a la jornada 29 de la Segunda B de Chile. El duelo finalizó 0-0, pero lo más resaltante del encuentro fue la emotiva despedida de Suazo.

Humberto Suazo inició en el banquillo de suplentes y durante el minuto 26 fue ovacionado por los presentes en el Estadio Lucio Fariña Fernández. El número 26, dorsal con el que es recordado en México.

“Poder marcar muchos goles, hacer feliz a mucha gente, emociona. Estaba bien concentrado en que no iba a llorar, pero tengo una emoción tremenda”, dijo el futbolista chileno para TNT Sports.

A pesar de que el “Chupete” tuvo una carrera llena de éxitos, Humberto Suazo no tuvo la dicha de que su padre, Pedro Suazo, lo viera jugar. El padre del exfutbolista chileno falleció antes de que Humberto tejiera su exitosa carrera en el fútbol profesional.

“Es lo que siempre soñé, que me hubiera visto jugar. Es el gran dolor que tengo, me acompañó a todo lados cuando chico y no me pudo ver jugar. Se vienen muchos recuerdos. Para muchos niños, se puede; me costó agarrar el hilo, pero me propuse sacar a mi familia adelante”, recordó.

Humberto Suazo cuelga sus botines con 44 años. El atacante reconoció que las lesiones afectaron la parte final de su carrera. El “Chupete” reconoció que su estado físico no le permitía ser una pieza útil en las indicaciones del entrenador del equipo.

“Las lesiones no me estaban dejando jugar a lo que el equipo me pedía. Iba a estar un año y terminé jugando cinco (sobre su regreso al fútbol en 2020). Me voy tranquilo, cumpliendo todos los sueños. Agradecerle a todos los clubes por los que pasé”, concluyó.

Leyenda de México

Humberto Suazo construyó gran parte del peso de su nombre en el fútbol mexicano. El atacante nacido en San Antonio fue una figura estelar de Rayados de Monterrey. El “Chupete” jugó 255 partidos con el conjunto regio en los que pudo marcar 121 goles y conceder 77 asistencias.

El exfutbolista chileno fue el máximo goleador de Rayados de Monterrey hasta que Rogelio Funes Mori le quitó esa marca. Pero sus goles le sirvieron para conquistar el Apertura de 2009, el Apertura de 2010 y las Concachampions de las temporadas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

Humberto Suazo se retiró como futbolista profesional tras marcar 315 goles en 680 partidos.



121 Monterrey

77 Colo Colo

40 Audax Italiano

24 San Luis de Quillota

21 Chile

14 La Serena

10 San Antonio Unido

6 Real Zaragoza

1 Ñublense

1 Raya2

0 Santa Cruz

0 Magallanes https://t.co/Rtl8X7j1u7 pic.twitter.com/z0qRCxjQcQ — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) October 25, 2025

