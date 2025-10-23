Anthony Martial fue el “plan b” de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey realizó una importante contratación para el Apertura 2025. El conjunto regio firmó a Anthony Martial, exjugador del Manchester United para reforzar su delantera. Pero los resultados del francés no han sido los esperados. Curiosamente, la primera opción no era Martial, sino Ayoze Pérez.

El portal RG la Deportiva recopiló unas declaraciones de Ayoze Pérez. El delantero español habría sido contactado por directivos del fútbol mexicano. Desde el portal afirman que se trató del conjunto regio.

“Hubo acercamientos por parte del futbol mexicano (Rayados), al final se decidió otra cosa, hubo la posibilidad, al final tomé otra decisión (seguir en Europa). Son muchos los jugadores que han estado optando por ir a jugar a una liga atractiva”, explica el reporte.

¡MONTERREY BUSCÓ A AYOZE PÉREZ! 👀



El delantero español, Ayoze Pérez aceptó que el Monterrey lo buscó en el reciente mercado de fichajes pero decidió continuar su carrera en Europa.



Pérez marcó 19 goles y dio 2 asistencias en la Liga 24-25, por esta razón el Monterrey lo quiso… pic.twitter.com/p2Iq8cjP5D — RG La Deportiva (@rg690) October 20, 2025

Ayoze Pérez tiene 32 años y actualmente milita en el Villarreal de la primera división de España. En esta campaña no ha tenido muchas oportunidades. El español solo ha jugado 146 minutos en los 4 partidos en los que vio acción.

A pesar de no ver muchos minutos en el presente, Ayoze Pérez viene de una gran temporada. En 32 duelos en la campaña pasada, el futbolista del Villarreal marcó 22 goles y concedió 4 asistencias. un rendimiento que llamó la atención de los directivos mexicanos.

Anthony Martial fue el plan B

Rayados de Monterrey anunció el fichaje de Anthony Martial en septiembre de 2025. El delantero francés llegó a México proveniente del AEK de Atenas del fútbol griego.

Sin embargo, el rendimiento de Martial no ha sido el esperado. El delantero de 29 años ya acumula 5 partidos en el Apertura 2025. Tras 208 minutos dentro del campo, el francés no ha podido marcar su primer gol en México.

