Anthony Martial es respaldado por Oliver Torres 

Rayados de Monterrey está lleno de figuras provenientes del fútbol de Europa. Una de sus últimas incorporaciones fue la de Anthony Martial. El atacante francés no ha tenido el mejor inicio de campeonato. Oliver Torres salió a respaldar a su compañero.

El exjugador del Manchester United llegó a la Liga MX con un gran cartel a su espalda. Sin embargo, Anthony Martial ha tenido problemas para ofrecer su mejor versión sobre el engramado. Oliver Torres respaldó a su compañero al insinuar que los inicios con goles pueden ser cuestión de suerte.

“Obviamente la gente espera rendimiento inmediato, y el meter o no meter gol, muchas veces es cuestión de suerte y fortuna, y eso cambia la perspectiva de estar increíble o no estar, pero por eso, si hubiese metido gol en Tijuana o no hubiera metido, para mí, el criterio sería el mismo, que sería seguir teniendo paciencia con la adaptación“, dijo Torres a TUDN.

El exfutbolista del Atlético Madrid explicó que hay muchos factores que pueden estar influyendo en la ausencia de buenas actuaciones de Anthony Martial. Cambiar de Grecia a México puede que no sea una transición sencilla. La adaptación familiar también es un factor a tomar en cuenta.

“Está conociendo todo el entorno, se está ubicando, su familia está viniendo, tiene que tener la estabilidad de estar en su espacio, en su casa“, explicó el español.

Sin goles en México

Hasta ahora Anthony Martial ha visto acción en 4 partidos distintos con los Rayados de Monterrey. En 146 minutos dentro del campo el francés no ha marcado su primer gol. La situación de Martial contrasta con la de su compatriota Allan Saint-Maximin. El delantero de las Águilas del América tiene 2 goles y 1 asistencia en 353 minutos dentro del engramado. Los resultados ha llegado más rápido para el exjugador del Newcastle.

“A partir de ahí es un gran jugador que nos va a aportar mucho, los compañeros le estamos ayudando en la adaptación y estoy seguro de que va a rendir como se espera porque es un grandísimo jugador”, sentenció Oliver Torres.

Comparación francesa en la Liga MX

