James Rodríguez podría cambiar de aires dentro de la Liga MX

James Rodríguez fue una de las grandes incorporaciones del Club León a principios de 2025. El mediocampista colombiano ha rendido correctamente en el balompié azteca. Sin embargo, el destino de James podría ser otro al finalizar la temporada. Rayados de Monterrey quiere al exjugador del Real Madrid.

A pesar de tener uno de las plantillas más caras de todo el fútbol de Concacaf, la directiva de Rayados de Monterrey no descansa en su intensa búsqueda de títulos. El conjunto regio estaría tras la pista de James.

“Más allá de que cuenta con la plantilla mejor tasada en toda la Liga MX y actualmente lidera la clasificación en el Apertura 2025, la directiva del Monterrey no deja de pensar en cómo hacer todavía más fuerte a su equipo“, inicia el reporte de Universal deportes.

La información explica que Rayados de Monterrey espera contar con el apoyo de Sergio Ramos. El defensor central español jugó con James Rodríguez en el Real Madrid. Ramos tendría la misión de convencer al colombiano de realizar este cambio de aires.

“Es por eso que los altos mandos del club regiomontano no ven con malos ojos la posibilidad de buscar al colombiano James Rodríguez al término de este torneo, cuando concluya su acuerdo con el León. Esperan que tener a Sergio Ramos, quien fue su compañero en el Real Madrid, ayude a convencerlo”, agrega el reporte.

James con un pie afuera

James Rodríguez firmó con el Club León en enero de 2025, proveniente del Rayo Vallecano de España. El vínculo del cafetero con el conjunto esmeralda finaliza en diciembre de este año. En este sentido, Rayados de Monterrey está en la libertad de ofrecerle una propuesta al mediocampista sudamericano.

Desde su llegada a México, James Rodríguez ha jugado 25 partidos. Durante poco más de 1,800 minutos dentro del campo, el mediocampista cafetero ha podido aportar 3 goles y 7 asistencias para la causa felina. James espera mantener su ritmo de juego y su salud física para ser un jugador a tomar en cuenta en el Mundial de 2026.

