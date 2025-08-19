Rayados de Monterrey ha tenido muchos problemas en sus partidos a casusa de su defensa. El conjunto regio recibe muchos goles. Ricardo Peláez cuestionó el aporte defensivo de Sergio Ramos.

El exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara criticó el nivel defensivo de Sergio Ramos en la actualidad. Ricardo Peláez ironizó con que el defensor español llegó a México con mentalidad de delantero. “(Sergio) Ramos parece que vino a hacer goles y no a defender”, sentenció Peláez.

"Ramos parece que vino hacer goles y no a defender" 🗣️



Sergio Ramos firmó con Rayados de Monterrey en febrero de 2025. el exdefensor del Real Madrid ya acumula 20 partidos con la camiseta del conjunto regio. Ramos tiene 5 goles en 1,775 minutos dentro del campo.

Monterrey debe mejorar

Después de la participación de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes de 2025, el conjunto regio ha jugado 8 partidos. Durante esa cantidad de encuentros, la defensa liderada por Sergio Ramos ha permitido 13 anotaciones. A pesar de que Monterrey es segundo en el Apertura 2025, los goles en contra han complicado sus partidos.

“Yo creo que a Monterrey lo que le falta es equilibrar. Monterrey hizo tres goles. Tu haces tres goles, pero recibes dos, recibes tres o recibes cuatro, ese es el problema. Hay que equilibrar al equipo porque poderío ofensivo creo que le sobra. El tema es que en el aspecto defensivo tienen que participar todos: los de adelante, los del medio y los de atrás”, sentenció Peláez.

Sin embargo, el exdirigente considera que en el momento en que Domènec Torrent Font logre pulir esos detalles, Rayados de Monterrey será un claro aspirante el título. Rayados tiene el cuarto mejor ataque en lo que va de torneo.

“En la medida en que el técnico vaya mejorando esos aspectos el equipo va a ir avanzando porque tiene con qué, tiene buenos jugadores“, explicó.

El próximo duelo de Rayados de Monterrey será este sábado 23 de agosto en el Estadio BBVA. El conjunto de Domènec Torrent recibirá a los Rayos del Necaxa por la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

