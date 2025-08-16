Ricardo Gareca la lanza un guiño al Club América

Las Águilas del América es uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano. El conjunto azulcrema tiene grandeza a nivel local y continental. La” leyenda” del América llega hasta Sudamérica y un entrenador respetado como Ricardo Gareca los tiene en el radar.

Ricardo Gareca fue un destacado jugador y, como entrenador, no se quedó atrás con sus hazañas. El “Tigre” habló sobre cuál sería su meta por cumplir. En el radar está el interés de dirigir al conjunto azulcrema en algún momento.

“Un equipo que me quedó, que de pronto me había ilusionado, el América de México. Sé de la dimensión del América, ese fue un equipo que me pareció”, dijo Gareca en el programa Los Edul.

En la actualidad, Ricardo Gareca se encuentra sin trabajo tras su paso por la selección chilena. Pero los pergaminos del “Tigre” cumplen con las exigencias de un equipo como el América.

Ricardo Gareca dirigió en Argentina a Independiente, Talleres, Colón, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield; en Perú a Universitario; en Colombia a Independiente Santa Fe y en Brasil a Palmeiras.

A nivel de selecciones Ricardo Gareca ha dirigido a las delegaciones de Perú y Chile. Sin embargo, la etapa más recordada del “Tigre” fue con los “Incas”, conjunto al que los llevó al Mundial de Rusia 2018.

Caída en Chile

Después de una destacada actuación en la selección de Perú, desde Chile solicitaron los servicios del “Tigre”. No obstante, Ricardo Gareca fue parte de un conjunto con poco recambio generacional y que no logró engranarse con sus ideas.

Ricardo Gareca solo dirigió 16 partidos en su etapa con “La Roja” en los que dejó un balance de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas. El problema es que en partidos oficiales, el “Tigre” solo pudo obtener 1 triunfo.

