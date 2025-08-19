Edson Álvarez está a un paso de ser el mejor aliado de José Mourinho

Edson Álvarez definiría su futuro en las próximas horas. El mediocampista mexicano estaría cerca de cerrar su llegada al Fenerbahçe de José Morurinho. El “Machín” podría jugar la UEFA Champions League.

En las últimas horas salió un gran postor por los servicios de Edson Álvarez. La salida del mexicano del West Han United parece inminente. Aunque el Ajax de Ámsterdam era uno de los pretendientes más sonados, José Mourinho y el Fenerbahçe parece que ganaron la partida.

“Más información sobre Edson Álvarez y la exclusiva del Fenerbahçe: ¡el acuerdo está muy cerca! Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra”, escribió Fabrizio Romano en sus redes sociales.

El periodista especializado en fichajes aseguró con mucha firmeza que el acuerdo entre el Fenerbahçe y el West Ham United se cierra en las próximas horas. De hecho, en otro post en sus redes sociales, Romano reafirmó el próximo paso del mediocampista azteca.

“Edson Álvarez ya puede convertirse en el nuevo jugador del Fenerbahçe hoy”, agregó Romano en otro post.

La cesión es la opción más factible para Edson Álvarez. El “Machín” tiene un contrato vigente con el West Ham hasta junio de 2028. Además, el mediocampista mexicano de 27 años tiene un alto valor de mercado que ronda los $30 millones de dólares.

Un equipo que aspira títulos

El Fenerbahçe es un equipo que le cae como anillo al dedo a Edson Álvarez. El entrenador del club es el portugués José Mourinho, estratega que no se sonroja al priorizar los planteamientos defensivos para conseguir los resultados.

En la primera jornada del fútbol turco, el Fenerbahçe no pasó del empate. Pero en la Copa de Turquía el conjunto de Mourinho lleva paso perfecto.

Uno de los intereses más grandes del club es jugar la UEFA Champions League. Por la tercera ronda, el Fenerbahçe eliminó al Feyenoord de Países Bajos. El conjunto turco ya está en la fase de Playoffs y el rival a vencer será el Benfica de Portugal.

