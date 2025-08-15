Edson Álvarez supuestamente vive sus últimas horas en el West Ham United

Nuevamente ha tomado fuerza la versión de que Edson Álvarez tiene las horas contadas en el West Ham United, al no entrar en los planes del entrenador Graham Potter, quien desea potenciar a los jugadores de la cantera del cuadro de “The Hammers” y el mediocampista mexicano no tendría cabida.

En los momentos en que restan 16 días para el cierre de registros en la Premier League, se asegura que uno de los líderes morales y deportivos de la selección de México deberá aceptar las ofertas de otra Liga o inclusive de un jugador de menor rango en la Premier League, según datos de Fabrizio Romano, periodista especializado en cuestiones del mercado de fichajes.

Romano expuso que se espera que Edson Álvarez abandone el West Ham United antes de que se cierren los registros en las ligas europeas, en donde supuestamente tiene varias ofertas, pero no dio a conocer qué equipos están interesados en los servicios del mediocampista mexicano.

Esta versión no tendría nada de extraordinario, pero en círculos cercanos al West Ham United se asegura extraoficialmente que Edson Álvarez perdió mucha estima en la cúpula deportiva del cuadro de “The Irons”, por ser muy proclive a jugar en el filo del reglamento como lo demuestran sus siete tarjetas amarillas y dos expulsiones.

Potenciarán su cantera

Otra de las razones más poderosas para que Edson Álvarez no entre en planes del nuevo proyecto en el West Ham United es que el nuevo técnico presentó un proyecto donde se busca darle más oportunidad a los jóvenes de la cantera y en el puesto del llamado “El Machín”, se encuentra Freddie Potts, a quien le brindarán todo su apoyo.

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre en el futuro de Álvarez, aunque en días pasados se aseguró que en el Ajax de Países Bajos tienen un sitio esperándolo si quisiera regresar a la Eredivisie, en donde fue una pieza angular hace dos temporadas.

Según lo que publicó en su cuenta de la red social X, Romano aseguró que: “Varios clubes están interesados en el mediocampista y seguirán las conversaciones”, pero no dio detalles de los equipos en que podría recalar el volante azteca.

Cabe señalar que la Primera División de Inglaterra, así como las principales ligas de Europa, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga, cierran fecha de fichajes el próximo lunes 1° de septiembre. Es decir, que quedan 18 días para que los “The Hammers” negocien el traspaso de Edson.

El mediocampista mexicano sumó 52 partidos con el cuadro inglés, donde anotó dos goles y tuvo dos asistencias, mostrando un rendimiento siempre notable, salvo los partidos en que fue expulsado y debidamente suspendido

