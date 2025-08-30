El Club León ya piensa en el reemplazo de James Rodríguez

James Rodríguez ha representado una buena contratación para el Club León. El veterano futbolista colombiano llegó proveniente del Rayo Vallecano y ha demostrado su valía dentro del club. Sin embargo, el tiempo de James en México estaría muy cerca de finalizar y los esmeraldas ya piensan en su reemplazo.

Según informaciones de Fútbol Total MX, los dirigentes del Club León tendrían en su radar la contratación de Sebastián Córdova. El futbolista mexicano no es un jugador habitual en el esquema de los Tigres de la UANL, pero si sería tomado en cuenta como una buena alternativa en el León.

“Los Felinos no quitan la mira de Sebastián Córdova. Saben que el elemento de Tigres UANL termina contrato en diciembre del 2025. Además que actualmente está borrado por Guido Pizarro y el futbolista muy probablemente no continúe. Razón por la que quieren ficharlo lo que queda de este verano o esperar que llegue totalmente gratis”, indicó el portal.

En lo que va de temporada, Sebastián Córdova no ha sido uno de los jugadores predilectos por Guido Pizarro. En lo que va de temporada, y al tomar en cuenta la Leagues Cup, Córdova solo ha estado dentro del campo durante 71 minutos (ni un partido completo).

Sebastián Córdova está valorado en poco más de $3.8 millones de dólares. El contrato del mexicano finaliza en diciembre de este año. El azteca aún tiene 28 años y es un jugador que puede ofrecer sus mejores años en las temporadas venideras.

James Rodríguez y su intriga

El contrato de James Rodríguez con el Club León finaliza en diciembre de 2025. A falta de pocos meses para que se termine ese plazo, aún no se ha destrabado su renovación. Los reportes indican que es muy probable que el mediocampista cafetero no continúe en el equipo.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar). Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, dijo James Rodríguez en una entrevista con FOX Sports México.

