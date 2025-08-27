El Atlante está firme con su deseo de regresar a la Liga MX

En la Liga MX se continúa el debate de los ascensos y descensos. Varios equipos de la Liga de Expansión tienen el objetivo de volver a la primera división. El Atlante es uno de ellos y su presidente Emilio Escalante confirmó sus intenciones.

El Atlante debutó en la primera división del fútbol mexicano en la temporada 1927-1928. Este importante conjunto mexicano descendió tras su participación en el Clausura 2014. Emilio Escalante mantiene todo en orden en el club para volver a la Liga MX.

“Hoy somos el único equipo que nos estamos certificando una vez más y vamos a ser el equipo que durante tres años (consecutivos) vamos a estar certificados“, dijo el directivo en una entrevista con Mediotiempo.

El Atlante jugó un total de 67 temporadas en la máxima división del fútbol mexicano. Esta es una institución con gran historia en el fútbol azteca y su regreso al primer nivel no sería descabellado.

“Como Atlante tenemos que poner el ejemplo. Yo siempre lo he dicho, siempre he levantado la mano para regresar a Primera, fui muy enfático y el Atlante como quiera que sea va a buscar la Primera División, la Liga MX o el fútbol de primer nivel que es donde pertenece el Atlante”, agregó.

Ciudad de México

A principios de año el Club Atlante tuvo que salir del Estadio Ciudad de los Deportes y comenzó ha trabajar la localía en el Coruco Díaz en Morelos. Las intenciones de los dirigentes del equipo es que el atlante vuelva a Ciudad de México.

“La realidad es que el Atlante es de la Ciudad de México, es donde nacimos, y somos el primer equipo con mexicanos, cómo se formó. Sabemos que en un futuro, si tenemos las posibilidades de regresar, claro que vamos a estar en la Ciudad de México“, agregó el dirigente.

El Atlante es un equipo que ha conseguido varios títulos importantes en el fútbol mexicano y de Concacaf. El conjunto azteca ha levantado tres títulos de la Liga MX, dos Copa México, dos Campeón de Campeones y dos Ligas de Campeones de la Concacaf.

