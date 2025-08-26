Rayados de Monterrey busca un fichaje colombiano para romper el mercado

El fútbol mexicano sigue haciéndose notar en el mercado de traspasos. Rayados de Monterrey es uno de los grandes animadores de estas ventanas. El conjunto regio buscaría el fichaje de Mateo Cassierra.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Según informaciones de 365 Scores, los dirigentes de Rayados de Monterrey quieren cerrar con urgencia un fichaje en el ataque. El respetado conjunto azteca buscaría la contratación de Mateo Cassierra, jugador del Zenit St. Petersburg.

“El Club de Futbol Monterrey continúa en búsqueda de un Delantero y en horas recientes se ha ofrecido el nombre de Mateo Cassierra como opción emergente para la plantilla regia, donde ya analizan el posible movimiento”, informa el portal.

🚨🤠 EXCL. Mateo Cassierra ofrecido a Monterrey

->Visto bueno, preguntaron condiciones, fichaje valorado en +10MDD

->Jugador buscaría salir de Rusia a fin de buscar Mundial 2026

->Se une junto a Borja y un "tapado" como el Delantero para Rayados



DETALLES.https://t.co/f0x16jvadD — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 23, 2025

Es evidente que la incorporación de un jugador proveniente de Europa no es una tarea sencilla. En este sentido, el conjunto regio pondría una buena cifra de dinero sobre la mesa para poder convencer al conjunto ruso para que se realice la transacción.

“De acuerdo a fuentes, Monterrey ha respondido positivamente al ofrecimiento y han contactado con Zenit para conocer condiciones por Mateo Cassierra, mismas que se acercan entre los $10 a $12 millones de dólares“, agregó el portal.

El mismo portal explica que Mateo Cassierra estaría interesado en poder concretar este cambio de aires. El futbolista colombiano querría estar en un torneo mucho más llamativo para llamar la atención del seleccionador de Colombia a menos de un año del Mundial de 2026.

Mateo Cassierra, un fichaje estelar

Con 28 años, Mateo Cassierra ha logrado hacer una interesante carrera en el fútbol internacional. El atacante colombiano jugó en las inferiores del Deportivo Cali y en 2016 dio el salto al Ajax de Ámsterdam. Después de su paso por el gigante de la Eredivisie, Cassierra también jugó para el FC Groningen, Racing, B SAD, FK Sochi y ahora con el Zenit.

Mateo Cassierra ha jugado 6 partidos en lo que va de temporada. En poco más de 374 minutos dentro del campo, el sudamericano ha marcado 5 goles. El Zenit St. Petersburg ha blinddado al atacante cafetero con un contrato que concluye en junio de 2027. El valor de mercado de Cassierra ronda los $11 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Ni en el tricampeonato: André Jardine asegura que América llegó a su máximo nivel contra el Atlas

– Georgios Giakoumakis reniega de su paso por México

– Chicharito sin goles, ¿cuándo fue el último grito de gol con Chivas?

– Piero Quispe no logra llegar a un acuerdo para salir de los Pumas