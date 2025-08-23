Chicharito sin goles, ¿cuándo fue el último grito de gol con Chivas?

Javier Hernández regresó a las Chivas de Guadalajara como una alternativa en la delantera que le diera profundidad al ataque. Sin embargo, el rendimiento de Chicharito no ha sido el esperado. En el olvido queda el último gol del exdelantero del Real Madrid.

En enero de 2024 Chicharito regresó al Rebaño Sagrado proveniente de Los Angeles Galaxy. Las expectativas eran altas sobre el exjugador del Manchester United. Pero las lesiones le han cortado la continuidad al veterano atacante de 37 años.

El último gol de Javier Hernández se remonta a la jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El 27 de febrero de este año, las Chivas de Guadalajara visitaron al Atlético San Luis.

En aquel encuentro Sébastien Salles-Lamonge, Vitinho y Léo Bonatini anotaron los goles del Atlético San Luis en una noche de goleada en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Pero al minuto 75, Chicharito maquilló el resultado con su último gol anotado con el Rebaño Sagrado.

Desde su regreso a Chivas en 2024, hasta la fecha, Javier Hernández solo ha marcado 3 goles en 17 partidos disputados con el club. La participación de Chicharito dentro del campo ronda los 694 minutos (poco más de 7 partidos completos).

Las Chivas necesitan goles

El Rebaño Sagrado ha tenido problemas para concretar sus acciones de peligro. Luego de cinco partidos en el Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara solo han podido anotar ocho goles (siete de ellos anotados en dos jornadas). Esto ha hecho que el equipo se mantenga en el puesto 16 de la tabla de posición general.

El próximo partido del Rebaño Sagrado se desarrollará el sábado 30 de agosto. Las Chivas recibirán a Cruz Azul en el Estadio Akron.

