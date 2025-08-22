Jair Pereira cuestionó la fórmula de las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara han perdido terreno en el fútbol mexicano. El Rebaño Sagrado ha tenido problemas para hilar procesos sólidos y plantar pelea en la Liga MX. Jair pereira cuestionó la forma en la que el club maneja su filosofía.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Varios analistas considera que los dirigentes de las Chivas deben dejar a un lado la filosofía del club. El argumento que sostiene esta concepción es que en la actualidad un club no puede ser competitivo sin el aporte de extranjeros con una calidad superior.

Pero Jair Pereira no ataca a la filosofía del club. El exjugador de las Chivas cuestiona la forma en que es aplicada. El conjunto tapatío debe tener a los mejores futbolistas mexicanos en su vestuario y eso no sucede.

“No es una desventaja jugar sin extranjeros, pero para ser campeón necesitas tener a los mejores mexicanos de la liga. Hoy en día Chivas no los tiene. Los jóvenes tienen talento, pero la presión de la camiseta y la falta de experiencia les está pesando”, dijo Pereira para Claro Sports.

@clarosports ¿CHICHARITO ES UN PROBLEMA PARA CHIVAS? 👀❌⚽ Jair Pereira, ex futbolista mexicano y campeón con Chivas, habla sobre el presente que vive el máximo goleador de la selección mexicana en el equipo rojiblanco 😬 💥Exclusiva para ClaroSportsEnW Futbol Chivas Chicharito Presente JairPereira Mexico MasClaroQueNunca ♬ sonido original – Claro Sports – Claro Sports

Unas chivas sin líderes

Jair Pereira considera que hay una buena combinación de jóvenes talentos con futbolistas con experiencia. Sin embargo, el exdefensor cree que en el Rebaño Sagrado no hay voces de mayor peso que promuevan el crecimiento de los jóvenes talentos.

“Te pasa factura tener jugadores tan jóvenes. Me encanta, pero no están cobijados con gente de gran experiencia. Eso es lo que le falta hoy en día a Chivas (…) Hay jugadores que tienen experiencia, pero que deben tomar ese rol de líder y de cobijar a esa gente joven”, explicó.

En el último partido de las Chivas, Luis Romo y Erick Gutiérrez fueron los futbolistas de mayor edad sobre el campo (30 años). Este valor no subió considerablemente una media de edad que está en 25 años. El problema que señala Jair es la ausencia del rol de liderazgo dentro del equipo. Este factor no está ligado únicamente a la edad.

Sigue leyendo:

– Cruz Azul habría elevado la cláusula de Charly Rodríguez

– Georgios Giakoumakis reniega de su paso por México

– Las Chivas de Guadalajara no pueden caer más bajo, según Luis Romo

– André Jardine analizó el presente de las Chivas de Guadalajara