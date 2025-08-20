André Jardine analizó el presente de las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara no han tenido un comienzo regular en esta temporada. El proceso de Gabriel Milito está comenzando dentro del club, pero los resultados no han sido muy positivos. A pesar de ello, André Jardine respaldó al estratega argentino.

El Rebaño Sagrado marcha en el antepenúltimo puesto de la clasificación en el fútbol mexicano. Luego de cuatro partidos, las Chivas han tenido problemas para enderezar su rumbo en este arranque de torneo Apertura 2025.

André Jardine no se confía en los resultados del Rebaño Sagrado. El estratega de las Águilas del América considera que las Chivas no han podido obtener en números lo que han plasmado dentro del campo. Jardine cree que la mejoría de su rival es notoria.

“Los resultados de Chivas son engañosos. Yo veo a Chivas agarrando forma, pero los resultados a veces, cuando miras a corto plazo pueden salir o pueden no salir. En este caso vienen con derrotas importantes… Veo a Chivas agarrando una idea de juego y formas que son bastante interesantes que si pronto pasa a tener resultados a mi no me sorprendería“, dijo Jardine para Fox Sports.

Ya a la vista está el Clásico de la Liga MX entre el Club América y las Chivas de Guadalajara. André Jardine no se confía y advierte que el conjunto de Gabriel Milito no será un rival sencillo. El partido entre ambos se desarrollará el 14 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Estoy muy atento a este Chivas y a este entrenador. Creo que más tarde va a ser un rival fuerte en la Liga y me imagino que el Clásico va a ser muy duro“, agregó.

El paso de Gabriel Milito en México

En mayo de 2025 Gabriel Milito fue anunciado como nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara. Hasta ahora, el estratega argentino ha dirigido siete encuentros con el club. Milito ha conseguido tres victorias y cuatro derrotas.

Sin embargo, en el marco de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara solo han logrado un triunfo. La única victoria del Rebaño Sagrado fue ante el Atlético San Luis en un atractivo 4-3 en el Estadio Akron.

