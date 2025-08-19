Guillermo Ochoa no hace falta en Mazatlán

Guillermo Ochoa sigue tocando puertas para continuar con su carrera profesional. El veterano guardameta mexicano había sido vinculado con Mazatlán, club de la Liga MX. Rober Dante Siboldi, entrenador del club, le cerró la puerta a “Memo”.

El veterano guardameta de 40 años actualmente es agente libre. En julio de este año, Guillermo Ochoa finalizó su contrato con el AVS FS de la primera división de Portugal.

Con el objetivo de mantenerse activo, varios reportes vinculaban a Guillermo Ochoa en la portería de Mazatlán. En la última jornada del balompié azteca, tras la derrota 3-2 contra Rayados de Monterrey, Robert Dante Siboldi desmintió los rumores que acercaban a “Memo” al equipo.

“No sé nada, te digo que son rumores. Sin duda que Memo es una gran figura en el futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, incluso con el cuarto arquero que es un chavo que tiene gran futuro. Estamos muy contentos con los cuatro porteros y no hay nada cierto en ese rumor”, dijo el entrenador.

En este sentido, Robert Dante Siboldi prefiere a los tres jóvenes arqueros que tiene en su plantilla: Víctor Alcaráz de 25 años, Ricardo Gutiérrez de 28 años y Ricardo Rodríguez de 24 años.

En su última temporada en Portugal, Guillermo Ochoa no tuvo su mejor rendimiento. No está de más mencionar que el AVS FS era un club modesto del fútbol portugués. En su última campaña en el equipo, “Memo” jugó 23 partidos en los que concedió 45 goles. El mexicano dejó su portería imbatida en 6 ocasiones.

Guillermo Ochoa busca mantenerse activo para poder estar en la lista de convocados de la selección de México al Mundial de 2026. “Memo” ha perdido terreno, pero no pierde las esperanzas de ser llamado a su sexta Copa del Mundo.

