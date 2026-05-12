Inmigrante latino marca al 911 pidiendo ayuda para su hija y termina detenido con orden de deportación

Las imágenes grabadas por la cámara corporal que portaba un oficial de policía de Florida exhiben la detención de un latino quien, a través de su teléfono móvil, previamente había marcado al 911 solicitando ayuda para su hija de cuatro años.

De acuerdo con los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, ubicado al sur del “Estado del Sol”, el sujeto en cuestión fue identificado como Axel Sánchez Toledo, inmigrante presuntamente de origen hondureño que se encontraba en espera de respuesta sobre una solicitud de asilo para residir de manera legal y permanente en Estados Unidos.

Al parecer, compartía la custodia de su hija con su exesposa y, al enterarse que estaba enferma, les solicitó a las autoridades acudir a verificar su estado de salud sin imaginar que sería detenido con riesgo de ser deportado.

Inicialmente, un policía arribó a su domicilio para solicitarle su licencia de conducir, a lo cual accedió.

Minutos después, el oficial regresó con un compañero y ambos procedieron a detenerlo. Sin embargo, Sánchez Toledo se resistió e incluso trató de huir corriendo a velocidad, lo cual no funcionó, pues terminó sometido mediante descargas eléctricas de una pistola Taser.

A través de algunos reportes al 911, ICE está tratando de detectar a inmigrantes carentes de estatus legal en Estados Unidos. (Crédito: David Goldman / AP)

The Marshall Project, organización de noticias estadounidense sin fines de lucro y no partidista dedicada exclusivamente a investigar y cubrir el sistema de justicia penal estadounidense, así como la aplicación de la ley en materia de inmigración mediante reportajes, el agente que arrestó a Sánchez Toledo formaba parte del Grupo de Trabajo 287(g) de la oficina del sheriff, un acuerdo establecido con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de este convenio se les permite a los oficiales de policía locales hacer cumplir la ley federal de inmigración como parte de una colaboración entre agencias de seguridad locales de Florida y las autoridades migratorias federales.

De hecho, la organización señala que más de 1,100 agencias policiales de todo el país han firmado acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A partir de ello, The Marshall Project considera que el Departamento de Seguridad Nacional ha pagado a la Oficina del Sheriff cerca de $1,000,000 de dólares en reembolsos relacionados con la inmigración y otros incentivos.

Afectado por ese acuerdo de colaboración, Axel Sánchez Toledo actualmente esté siendo sometido a un proceso de deportación.

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