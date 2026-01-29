Tom Homan asegura que no “renunciarán” a la misión migratoria de Trump

Tom Homan, el zar fronterizo de EE.UU., afirmó en Minneapolis que no “renunciará” a la misión migratoria del presidente Donald Trump, y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se lograron “avances importantes”, y que la retirada gradual de más de 3,000 agentes federales desplegados dependerá de la cooperación de autoridades estatales y locales. “Más delincuentes en la cárcel significan menos agentes en las calles”, resumió.

Pese a la creciente presión política y social tras dos muertes a manos de agentes federales, Homan confirmó que los agentes de inmigración seguirán realizando arrestos, “No vamos a renunciar a nuestra misión en absoluto, simplemente vamos a hacerlo con más inteligencia”, afirmó.

Prometió ajustes en la estrategia para reducir la presencia de fuerzas federales y hacer las operaciones “más seguras y eficientes”. El despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

Uno de los puntos clave del discurso de Homan fue la posibilidad de reducir la presencia de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

No obstante, esta retirada no es gratuita: depende directamente de que las autoridades locales, lideradas por el gobernador demócrata Tim Walz y el alcalde Jacob Frey, accedan a colaborar estrechamente con la maquinaria de deportación de Trump.

🚨Tom Homan in Minneapolis: "I want to be clear. I don't read a lot of social media, I don't read a lot of media, because I don't believe half of what I see. We are not surrendering the President's mission on immigration enforcement."pic.twitter.com/Hc2sKanJg9 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 29, 2026

Operativos focalizados y acuerdos locales

El funcionario explicó que las fuerzas federales dejarán atrás las redadas indiscriminadas para concentrarse en “operaciones focalizadas” contra personas previamente identificadas, con historial criminal y estatus migratorio conocido. Según Homan, este cambio permitirá reducir tensiones y mejorar la seguridad tanto para agentes como para residentes.

Durante su estancia en Minneapolis, el zar fronterizo dijo haberse reunido con el gobernador de Minnesota, Tim Walz; el alcalde de la ciudad, Jacob Frey; y otras autoridades locales, con quienes aseguró haber alcanzado acuerdos preliminares para redistribuir al personal federal. Sin embargo, reconoció que aún falta definir cómo se implementarán esos compromisos en los próximos días.

Homan defendió la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de su llegada, insistiendo en que todas las operaciones se han realizado “dentro del marco de la ley”. También pidió a los residentes “bajar la temperatura” y frenar lo que calificó como “retórica de odio” contra los agentes federales.

Tensión política y presión judicial

Las declaraciones de Homan se producen en un contexto de alta tensión política. Minneapolis ha sido epicentro de semanas de protestas tras los asesinatos de Nicole Good y Alex Pretti, dos estadounidenses que participaban en manifestaciones contra las redadas migratorias. Los agentes involucrados en el tiroteo más reciente fueron puestos bajo licencia administrativa mientras continúan las investigaciones.

Aunque Homan evitó comentar directamente sobre los casos, aseguró que cualquier agente que viole los estándares de conducta “será castigado”. También vinculó la reducción del despliegue federal a una mayor cooperación del sistema penitenciario estatal, particularmente para notificar a ICE sobre la liberación de reclusos considerados un riesgo para la seguridad pública.

La polémica ha llegado al Congreso, donde legisladores demócratas amenazan con retener fondos federales si no se imponen mayores controles a las agencias migratorias, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales y la prohibición de agentes encapuchados. Paralelamente, jueces federales han ordenado frenar la detención de refugiados en Minnesota y criticado duramente a la dirección de ICE por presuntas violaciones judiciales.

Mientras tanto, organizaciones civiles convocaron para un “día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras” en rechazo a la ofensiva migratoria de Trump, en una ciudad que sigue marcada por la incertidumbre y la desconfianza hacia las autoridades federales.

