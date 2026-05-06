DHS cierra oficina que supervisaba abusos y derechos de migrantes detenidos

La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO) ha sido cerrada, eliminando un mecanismo independiente para que los migrantes denuncien mala conducta, uso excesivo de la fuerza y violaciones a sus derechos en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Y es que de acuerdo a un correo dirigido a su personal y obtenido por HuffPost, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el cierre de la oficina encargada de supervisar irregularidades y abusos en los centros de detención de migrantes.

Un portavoz del DHS indicó que la decisión corresponde al Congreso de Estados Unidos, que aprobó el proyecto de ley de asignaciones para la agencia sin objeciones.

El presupuesto garantiza recursos para la Agencia de Seguridad del Transporte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera y el Servicio Secreto, pero no incluía obligaciones directas sobre la OIDO.

Operaba con recursos mínimos

El sitio web de la oficina ya no está disponible, lo que impide a familias y abogados presentar quejas o dar seguimiento a denuncias. Antes del cierre, la oficina operaba con recursos mínimos y contaba con solo cinco empleados, una reducción del 96% de su personal original.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se han registrado más de 780 casos de uso de fuerza física o química contra migrantes, un incremento del 37% respecto al año anterior. Más de 30 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, el año más letal en más de dos décadas. En lo que va de 2026, al menos 18 migrantes han perdido la vida, destacan reportes.

Actualmente, casi 70,000 personas permanecen detenidas de manera constante en los centros del ICE, mientras que administraciones previas financiaban capacidad para aproximadamente la mitad. Entre enero de 2025 y la fecha, se registraron 2.2 millones de autodeportaciones y más de 675,000 deportaciones, según cifras oficiales.

El DHS proyecta mantener 99,000 detenidos diarios entre 2026 y 2027, como parte de su objetivo de arrestar y deportar a un millón de personas al año.

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