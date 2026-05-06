Faltan trabajadores en Texas: los empleos que puedes conseguir más rápido

Texas atraviesa una escasez sostenida de mano de obra en oficios técnicos y trabajos operativos, en un contexto de fuerte crecimiento económico, construcción y expansión industrial. “Necesitamos más electricistas y soldadores para cubrir la demanda laboral del estado”, destacó el gobernador Greg Abbott, y advirtió que hay un déficit de trabajadores en áreas clave y que hay muchas oportunidades para quienes buscan un primer empleo.

En una visita a las instalaciones de tecnología automotriz en South Plains College, en Levelland., el gobernador republicano señaló que el estado requiere “miles de estos títulos y certificaciones” para cubrir la demanda de los próximos meses.

Un electricista en Texas puede ganar en promedio entre $25 y $35 por hora, dependiendo de la experiencia y el tipo de proyecto. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Según el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), ocupaciones como electricistas, soldadores y trabajadores de la construcción mantienen alta demanda y proyecciones de crecimiento en la próxima década, impulsadas por proyectos de infraestructura, energía y manufactura.

También Texas Workforce Commission advierte en sus reportes que varias de estas ocupaciones se mantienen entre las de mayor demanda en el estado. Por eso, son muchas las búsquedas abiertas y la hora de trabajo se paga cada vez mejor.

Por qué faltan trabajadores en Texas

La escasez responde a una combinación de factores. Por un lado, Texas es uno de los estados que más crece en población y actividad económica. Por otro, sectores como la energía —tradicional y renovable— y la construcción están en plena expansión.

A eso se suma un problema estructural: menos jóvenes están ingresando a oficios técnicos, lo que genera un vacío difícil de cubrir.

Muchos trabajadores de la construcción ganan por encima del mínimo, especialmente en proyectos grandes o en áreas urbanas donde la demanda es mayor. Crédito: Hryshchyshen Serhii | Shutterstock

Los empleos donde hay más oportunidades

El déficit no es uniforme: se concentra en trabajos técnicos y manuales que requieren habilidades específicas, pero no necesariamente un título universitario.

Entre los más demandados aparecen:

Electricistas, clave en obras residenciales, comerciales e industriales.

Soldadores, necesarios en energía, manufactura y construcción.

Trabajadores de la construcción, desde tareas básicas hasta especializadas.

Técnicos en mantenimiento y maquinaria.

Instaladores y reparadores de sistemas eléctricos y mecánicos.

En muchos casos, los empleadores priorizan la disponibilidad y la experiencia práctica por sobre la formación académica formal.

Cuánto gana un electricista o soldador en Texas

Uno de los factores que explica el interés por estos trabajos es el nivel salarial. A diferencia de otros empleos de entrada, los oficios técnicos pueden ofrecer ingresos competitivos desde etapas relativamente tempranas.

De acuerdo con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS):

Un electricista en Texas puede ganar en promedio entre $25 y $35 por hora, dependiendo de la experiencia y el tipo de proyecto.

Un soldador suele moverse en rangos similares, con variaciones según la industria (energía, construcción o manufactura).

Construcción: salarios más bajos al inicio, pero con rápida progresión.

En ambos casos, los ingresos pueden aumentar con horas extra, certificaciones o especialización. Además, son trabajos donde la progresión salarial suele ser más rápida que en empleos de baja calificación.

Si buscas trabajos en Texas que están contratando ahora, la construcción es un buen lugar. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué necesitas para trabajar en construcción

Entrar al sector de la construcción en Texas es, en muchos casos, más accesible que en otros rubros. No siempre se exige formación universitaria, pero sí ciertas condiciones básicas.

Para empezar, es clave contar con:

Autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Disposición para tareas físicas y trabajo al aire libre.

Disponibilidad horaria, ya que muchos proyectos requieren jornadas extendidas.

En algunos casos, se valoran capacitaciones específicas o experiencia previa, pero también existen oportunidades para principiantes que aprenden en el trabajo.

Organismos como la Texas Workforce Commission promueven programas de formación y capacitación en oficios, lo que facilita el acceso a este tipo de empleos.

Qué necesitas para empezar

Uno de los factores que explica la rápida inserción laboral es que muchos de estos empleos no exigen un título universitario. Sin embargo, sí pueden requerir capacitación técnica básica, certificaciones específicas (en algunos casos) y experiencia práctica o aprendizaje en el trabajo.

Texas cuenta con programas de formación y aprendizaje en oficios, que facilitan el ingreso a estos sectores.

Un mercado con oportunidades reales

El escenario actual muestra un patrón claro: hay trabajos disponibles, pero no suficientes personas capacitadas para cubrirlos. Eso abre oportunidades para quienes buscan empleo rápido o cambiar de sector.

En un contexto de alto costo de vida en otras áreas de EE.UU., Texas se posiciona como un estado donde es posible insertarse laboralmente con mayor rapidez, especialmente en oficios.

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