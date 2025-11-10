window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 trabajos con excelentes salarios que no exigen una educación universitaria

Gran parte de la generación Z se está inclinando por empleos manuales, los cuales pueden tener salarios hasta los $100,000 dólares

Muchos de estos trabajos pertenecen a sectores de energía y transporte Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

Según una encuesta desarrollada recientemente por el portal de empleo Resume Genius, cada vez más jóvenes pertenecientes a la generación Z están optando por trabajos manuales que no requieran de preparación universitaria y que tenga buena remuneración salarial.

Resume Genius realizó una lista con los 10 trabajos manuales que no requieren título universitario y tienen excelentes salarios:

  • Fontanero: Requieren de un diploma de bachillerato, al ser un oficio es necesario combinarlo con un período de aprendizaje. El salario medio es de $62,000 dólares.
  • Técnico de ascensores y escaleras mecánicas: Requieren de un diploma de bachillerato, el salario medio es de $106.580 dólares.
  • Ingeniero de planta y operador de calderas: Requiere un título de bachillerato, complementado con un periodo de prácticas. El salario medio es de $75.190 dólares.
  • Instalador y reparador de líneas eléctricas: Se necesita un diploma de bachillerato. El salario medio es de $92.560 dólares.
  • Trabajador ferroviario: Requiere un diploma de bachillerato y formación en el puesto, su salario medio de $75,680 dólares.
  • Mecánico de maquinaria industrial: Requiere un diploma y un periodo de prácticas. El salario medio es de $63.510 dólares.
  • Técnico de turbinas eólicas: Se requiere de un título de educación superior.  El salario medio es de $62,580 dólares.
  • Electricista: Solo requiere un diploma, a menudo con prácticas remuneradas para aprender el oficio. El salario medio es de $62.350 dólares.
  • Mecánico y técnico de equipos de aviónica de aeronaves: Requiere algún tipo de formación postsecundaria.  El salario medio es de $79.140 dólares.
  • Instalador de sistemas fotovoltaicos solares: Se necesita un diploma de bachillerato, ofrece un salario medio de $51,860 dólares.

Para Nathan Soto, autor del informe Resume Genius, los trabajos manuales “son empleos bien remunerados con buen potencial de crecimiento. Y no requieren un título universitario. Muchos de estos trabajos pertenecen a sectores de energía y transporte”, dijo.

