10 trabajos con excelentes salarios que no exigen una educación universitaria

Según una encuesta desarrollada recientemente por el portal de empleo Resume Genius, cada vez más jóvenes pertenecientes a la generación Z están optando por trabajos manuales que no requieran de preparación universitaria y que tenga buena remuneración salarial.

Resume Genius realizó una lista con los 10 trabajos manuales que no requieren título universitario y tienen excelentes salarios:

Fontanero: Requieren de un diploma de bachillerato, al ser un oficio es necesario combinarlo con un período de aprendizaje. El salario medio es de $62,000 dólares.

Requieren de un diploma de bachillerato, al ser un oficio es necesario combinarlo con un período de aprendizaje. El salario medio es de $62,000 dólares. Técnico de ascensores y escaleras mecánicas: Requieren de un diploma de bachillerato, el salario medio es de $106.580 dólares.

Requieren de un diploma de bachillerato, el salario medio es de $106.580 dólares. Ingeniero de planta y operador de calderas: Requiere un título de bachillerato, complementado con un periodo de prácticas. El salario medio es de $75.190 dólares.

Requiere un título de bachillerato, complementado con un periodo de prácticas. El salario medio es de $75.190 dólares. Instalador y reparador de líneas eléctricas: Se necesita un diploma de bachillerato. El salario medio es de $92.560 dólares.

Se necesita un diploma de bachillerato. El salario medio es de $92.560 dólares. Trabajador ferroviario: Requiere un diploma de bachillerato y formación en el puesto, su salario medio de $75,680 dólares.

Requiere un diploma de bachillerato y formación en el puesto, su salario medio de $75,680 dólares. Mecánico de maquinaria industrial : Requiere un diploma y un periodo de prácticas. El salario medio es de $63.510 dólares.

: Requiere un diploma y un periodo de prácticas. El salario medio es de $63.510 dólares. Técnico de turbinas eólicas : Se requiere de un título de educación superior. El salario medio es de $62,580 dólares.

: Se requiere de un título de educación superior. El salario medio es de $62,580 dólares. Electricista: Solo requiere un diploma, a menudo con prácticas remuneradas para aprender el oficio. El salario medio es de $62.350 dólares.

Solo requiere un diploma, a menudo con prácticas remuneradas para aprender el oficio. El salario medio es de $62.350 dólares. Mecánico y técnico de equipos de aviónica de aeronaves: Requiere algún tipo de formación postsecundaria. El salario medio es de $79.140 dólares.

Requiere algún tipo de formación postsecundaria. El salario medio es de $79.140 dólares. Instalador de sistemas fotovoltaicos solares: Se necesita un diploma de bachillerato, ofrece un salario medio de $51,860 dólares.

Para Nathan Soto, autor del informe Resume Genius, los trabajos manuales “son empleos bien remunerados con buen potencial de crecimiento. Y no requieren un título universitario. Muchos de estos trabajos pertenecen a sectores de energía y transporte”, dijo.

Sigue leyendo: