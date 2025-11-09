Empleos temporales en minorista en riesgo de caer a mínimo histórico

De acuerdo con un análisis de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) se calcula que este año el nivel de contratación caiga a mínimos históricos, mientras que se espera que el gasto del consumidor sea entre los 3.7% y los 4.2%.

La organización señala que este año las ventas podrían alcanzar el billón de dólares. “Confiamos en que los minoristas estarán preparados para ofrecer a los consumidores los precios, los productos y las ventajas de ahorro y valor que buscan durante esta temporada navideña”, dijo el economista jefe de la NRF, Mark Mathews.

En este sentido, la tendencia de las cadenas minoristas para esta temporada navideña será gestionar el aumento del gasto minorista con una plantilla de trabajadores pequeña.

“Las expectativas de contratación de este año reflejan el debilitamiento y la desaceleración del mercado laboral”, dijo Mathews. En el análisis se destaca que entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre solo se contratarán unos 365,000 trabajadores en comparación con los 442,000 del año pasado.

No obstante, aunque la inflación este año ha aumentado, el gasto al consumidor se mantiene, indicando que los estadounidenses aún les dan prioridad a las celebraciones de temporada. “La gente ahorra para ello, lo planifica, le da prioridad y creemos que eso volverá a suceder este año”, mencionó Mathews.

Por su parte, Jack Kleinhenz, economista sénior de la NRF, señaló que “los consumidores siguen preocupados por la inflación y el aumento de precios. A pesar de estas preocupaciones, creo que los consumidores aún están dispuestos a gastar, aunque su confianza se encuentre en niveles muy bajos”, dijo.

