Sector privado en EE.UU. creó 42,000 empleos en octubre, según ADP

De acuerdo con datos publicados este miércoles por la empresa de procesamiento de nóminas ADP, el sector privado en Estados Unidos agregó unos 42,000 empleos en el mes de octubre.

Al respecto, Nela Richardson, economista jefe de ADP indicó que “los empleadores privados crearon puestos de trabajo en octubre por primera vez desde julio, pero la contratación fue modesta en comparación con lo que informamos a principios de año”, dijo.

El informe detalló cuáles son los sectores donde hubo mayor contratación durante el mes pasado: Comercio, transporte y los servicios públicos, agregaron 47,000 puestos de trabajo, educación y servicios sanitarios sumaron 25,000 empleos; actividades financieras 11,000, recursos naturales y minería 7,000 empleos, y construcción 5,000 puestos de trabajo.

Mientras tanto, los sectores que perdieron empleos en octubre fueron ocio y hostelería con 5,000 puestos de trabajo menos, al igual que el sector manufacturero con 3,000; sector de la información perdió 17,000, servicios profesionales y empresariales 15,000 y otros servicios 14,000.

En cuanto al crecimiento salarial, según el análisis de ADP este se mantuvo sin cambios. Los incrementos salariales para quienes mantuvieron sus empleos fueron del 6.7%. “El crecimiento salarial se ha mantenido prácticamente estancado durante más de un año, lo que indica que los cambios en la oferta y la demanda están equilibrados”, resaltó Richardson.

Sigue leyendo: