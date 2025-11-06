Los despidos en EE.UU. alcanzan cifras récord en octubre

Según datos publicados recientemente por la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas, los despidos en Estados Unidos aumentaron a más de 153,000 durante el mes de octubre.

Al respecto, a través de un comunicado, Andy Challenger, experto en el ámbito laboral y director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas, señaló que “el ritmo de recorte de empleos en octubre fue mucho mayor que el promedio para ese mes”, dijo.

El mercado laboral estadounidense está atravesando uno de sus ajustes más fuertes y octubre supone una de las reducciones de empleo más altas en al menos 22 años. El sector está pasando de un entorno en el que “si no contratas, no despides” a realizar recortes masivos.

“Algunas industrias se están recuperando tras el auge de contrataciones de la pandemia, pero esto se produce en un contexto en el que la adopción de la IA, la disminución del gasto de los consumidores y las empresas, y el aumento de los costes impulsan la reducción de gastos y la congelación de contrataciones”, dijo Challenger.

Los empleadores este año indicaron que se espera un recorte de aproximadamente 1,1 millones empleo, siendo la cifra más alta desde octubre 2020. “A quienes han perdido su empleo ahora les resulta más difícil conseguir rápidamente nuevos puestos de trabajo, lo que podría debilitar aún más el mercado laboral”, destacó Challenger.

Por otro lado, en el informe de ADP publicado esta semana se conoció que el sector privado agregó unos 42,000 empleos en el mes de octubre. “La contratación fue modesta en comparación con lo que informamos a principios de año”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Finalmente, la Asociación Nacional de Economía Empresarial pronosticó que la tasa de desempleo podría aumentar a 4.5% para el próximo año, siendo este uno de los indicadores claves para la toma de decisiones por parte de la Reserva Federal.

