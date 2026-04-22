¿Te pueden despedir por marihuana en EE.UU.? Qué dice la ley en California, Texas, Florida y NY

Para muchos trabajadores en Estados Unidos, la duda es cada vez más común. La marihuana es legal para uso recreativo en varios estados, se vende en tiendas autorizadas y forma parte de una industria multimillonaria. Sin embargo, en el trabajo la historia puede ser muy distinta. Sí, todavía pueden despedirte por marihuana en muchos casos, incluso si la consumiste fuera del horario laboral.

La confusión nace de una realidad compleja: una cosa es la legalidad del consumo y otra muy diferente las reglas de empleo. En Estados Unidos no existe una norma única nacional que proteja a todos los trabajadores. Cada estado tiene sus propias leyes, y además pesan las políticas internas de cada empresa, el tipo de puesto y las regulaciones federales.

Es importante conocer cuáles son las reglas en el lugar donde vives, ya que no es lo mismo si vives en California, Texas, Florida o New York. Las reglas cambian bastante entre sí.

Las reglas sobre consumo de marihuana y empleo cambian según el estado, la empresa y el tipo de trabajo en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La legalización no siempre protege el empleo

Aunque más de la mitad de los estados permiten algún uso legal del cannabis, a nivel federal la marihuana sigue clasificada como sustancia controlada. Esa contradicción genera un sistema fragmentado donde una persona puede comprar cannabis legalmente y aun así enfrentar problemas laborales.

La U.S. Equal Employment Opportunity Commission y distintos tribunales han dejado claro que la legalización estatal no elimina automáticamente el derecho de un empleador a imponer políticas sobre drogas, especialmente cuando hay razones de seguridad o desempeño.

En la práctica, muchas compañías mantienen políticas de tolerancia cero o conservan facultades para sancionar resultados positivos en pruebas internas.

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California: más protección, pero no total

California, donde vive una enorme comunidad latina, avanzó más que otros estados en este tema. Desde 2024, entró en vigor una ley que limita ciertas decisiones laborales basadas únicamente en pruebas que detectan metabolitos inactivos del cannabis, es decir, rastros antiguos que no prueban intoxicación actual.

Eso significa que en muchos casos una empresa no puede castigar solo por consumo pasado detectado en un test tradicional. Sin embargo, sigue pudiendo actuar si el trabajador está afectado en horario laboral, consume en el trabajo o incumple normas internas de seguridad.

En resumen: California ofrece más protección, pero no inmunidad total.

Texas: uno de los estados más estrictos

Texas mantiene una postura mucho más dura. La marihuana recreativa no es legal y las protecciones laborales son limitadas. En muchos casos, las empresas privadas conservan amplio margen para despedir o no contratar a personas que den positivo en pruebas de drogas.

Para trabajadores latinos en sectores como construcción, logística, petróleo, transporte o manufactura, el riesgo laboral sigue siendo alto.

Florida: mercado medicinal, pero cuidado laboral

Florida permite cannabis medicinal, pero eso no equivale a blindaje laboral automático. Muchos empleadores continúan aplicando políticas restrictivas, especialmente en turismo, transporte, atención médica y servicios.

Abogados laborales del estado suelen advertir que tener tarjeta médica no garantiza conservar el puesto si la empresa tiene reglas claras o si el cargo implica seguridad pública.

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Nueva York: una de las mayores protecciones

New York adoptó uno de los enfoques más favorables al trabajador. Tras la legalización recreativa, el estado limitó sanciones por consumo legal fuera del horario laboral y fuera del lugar de trabajo.

Eso no significa libertad absoluta. Si existe deterioro visible, riesgo operativo o incumplimiento de tareas, el empleador puede intervenir. Pero en comparación con otros estados, Nueva York protege mucho más la vida privada del trabajador.

Importa mucho el tipo de empleo

Más allá del estado, hay sectores donde las reglas son mucho más estrictas. Quienes manejan vehículos comerciales, operan maquinaria pesada, trabajan en salud, seguridad o puestos regulados por normas federales enfrentan mayores controles.

El Department of Transportation mantiene políticas severas para conductores comerciales y otros trabajadores sensibles, y el cannabis sigue generando sanciones aunque sea legal a nivel estatal.

El problema de los tests

Uno de los grandes debates actuales es que muchos análisis detectan metabolitos del THC días o semanas después del consumo. Eso no prueba necesariamente que la persona estuviera incapacitada en el trabajo.

Por esa razón, algunos estados comenzaron a revisar sus leyes, diferenciando consumo pasado de intoxicación actual.

Lo que pasa hoy en la práctica

Aunque las leyes avanzan, muchas empresas ya cambiaron por razones de mercado. En sectores con falta de mano de obra, algunos empleadores eliminaron pruebas preempleo para puestos administrativos o de baja exposición al riesgo.

Pero si ocurre un accidente, hay bajo rendimiento, ausencias repetidas o sospecha de intoxicación, la situación suele cambiar rápido.

Qué conviene hacer si trabajas en EE.UU.

Antes de asumir que “como es legal no pasa nada”, conviene revisar el reglamento interno, las políticas de drogas de la empresa y la ley específica del estado donde trabajas. Lo que es cierto en California puede no serlo en Texas.

La conclusión más honesta es que sí: todavía pueden despedirte por marihuana en Estados Unidos. La legalización avanzó más rápido que la protección laboral. Y la diferencia entre conservar el empleo o perderlo muchas veces depende del estado, del puesto y de la política de la empresa.

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