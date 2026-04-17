Este es el empleo de mayor crecimiento para los jóvenes en EE.UU., según LinkedIn

El avance de la inteligencia artificial no solo está transformando las industrias, también está redefiniendo cuáles son los empleos con mayor futuro en Estados Unidos. Para los jóvenes que buscan abrirse paso en el mercado laboral, hay un puesto que destaca por encima del resto: el de ingeniero en inteligencia artificial (IA), considerado actualmente el de más rápido crecimiento, según datos recientes de LinkedIn.

El informe de la plataforma analizó millones de perfiles para identificar qué roles han ganado mayor tracción en contrataciones de nivel inicial durante los últimos tres años. El resultado coloca a los ingenieros en IA en la cima por segundo año consecutivo, reflejando una fuerte demanda de talento con habilidades tecnológicas avanzadas.

“Está midiendo el impulso de estos títulos de trabajo”, explicó Kory Kantenga, jefe de economía para América en LinkedIn. “Las empresas están devorando talento en inteligencia artificial”.

Entre 2023 y 2025, se publicaron 639,000 vacantes relacionadas con inteligencia artificial en Estados Unidos. De ellas, cerca de 75,000 correspondieron específicamente al rol de ingeniero en IA, lo que evidencia su creciente relevancia dentro del mercado laboral.

Este perfil profesional se enfoca en crear y gestionar sistemas basados en inteligencia artificial. Sus tareas incluyen el desarrollo de modelos capaces de tomar decisiones, identificar patrones o generar inferencias, así como su implementación en procesos empresariales. Además, estos especialistas deben evaluar constantemente el rendimiento de dichos sistemas y ajustarlos cuando sea necesario.

“En última instancia, se trata de construir modelos, lo que significa que están creando algo que puede tomar decisiones, hacer inferencias o identificar patrones, y luego deben poder evaluar esos modelos y actualizarlos en consecuencia”, describió Kantenga.

El sector tecnológico lidera la contratación de estos profesionales, seguido por los servicios financieros. Sin embargo, la demanda no se limita a estas áreas; también existen oportunidades en universidades, firmas de consultoría y contratistas de defensa. Muchas ofertas destacan beneficios como mejorar la eficiencia, resolver problemas empresariales y reducir tareas repetitivas.

A pesar de este crecimiento, el panorama para los jóvenes en general sigue siendo desafiante. La tasa de desempleo para personas de entre 20 y 24 años alcanzó el 6.4% en marzo, por encima del promedio nacional del 4.3%, según datos oficiales. Este contexto refleja que ingresar al mercado laboral puede ser más complicado para quienes recién comienzan.

El impacto de la inteligencia artificial también se deja sentir en otros tipos de empleo. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard encontró que los trabajos con tareas estructuradas y repetitivas disminuyeron un 13% tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, lo que sugiere una posible sustitución de ciertas funciones por tecnología.

Si el efecto de la automatización tecnológica y la inteligencia artificial no fueran suficientes desafíos, la competencia es cada vez más fuerte. Muchos jóvenes reportan enviar decenas o incluso cientos de solicitudes antes de conseguir un empleo. LinkedIn también detectó que la contratación en puestos de nivel inicial cayó un 6% entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Comenzar e ingresar al mercado laboral en este momento probablemente requiere cierto nivel de aptitud o alfabetización en IA para avanzar, porque las empresas buscan cada vez más personas que puedan aportar esa habilidad, ayudarlas a escalar y definir los mejores usos de la IA”, concluyó Kantenga.

Si algo nos diferencia de la inteligencia artificial actual es nuestra capacidad de adaptación y renovación. Si la IA es la tendencia laboral en estos momentos, capacítate y aprovéchala, porque es muy bien valorada entre las empresas.

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